Faire preuve de courage, c’est payant

Je vous avais écrit il y a huit ans pour vous faire part de l’attitude de mon mari à mon endroit. Non seulement il avait une relation hors mariage, mais avait en plus le culot de se justifier en disant que je m’attirais une telle attitude de sa part parce que j’étais une femme ennuyante.

Vous m’aviez incitée à cesser de me reposer sur mon ado de fils, comme je le faisais pour me soutenir le moral, et vous m’aviez aussi recommandé de voir si mon mariage pouvait encore tenir le coup avec l’aide d’un ou une thérapeute.

Sur vos conseils, j’ai cessé de me servir de mon fils comme confident, même si ce fut difficile. Mon mari ayant refusé de venir en thérapie avec moi, j’ai pris la décision d’en amorcer une en solitaire. Un an et demi plus tard, je le quittais, car il fréquentait toujours sa maîtresse. Ce fut une période très ardue sur le plan émotif pour la dépendante affective que j’étais. Mais j’ai tenu bon.

Six ans plus tard, je veux vous faire part du fait que je n’ai jamais revu mon mari, que j’ai terminé ma thérapie il y a deux ans, et que je me sens comme une malade des poumons qui a retrouvé l’usage complet des siens. Merci de m’avoir bousculée.

Une nouvelle femme

Les félicitations vous reviennent d’emblée pour avoir pris la difficile décision d’entreprendre une introspection et pour avoir tenu le coup jusqu’à une guérison complète. Vous avez toutes les raisons d’être fière de vous, et je vous souhaite que la vie vous apporte un bonheur mérité.