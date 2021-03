BÉDARD, Alain



À l'Hôpital Laval (IUCPQ), il y a bientôt un an, soit le 13 mars 2020, à l'âge de 63 ans, est décédé monsieur Alain Bédard, époux de madame Aline Savard, fils de feu madame Ghislaine Lamontagne et de feu monsieur Jean-Marie Bédard. Il demeurait à Québec.L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière St-Charles. Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe Aline; ses enfants: Jean-Michel (Patricia Soulard), Frédéric (Geneviève Robitaille), Jean-François (Erik Fardais) et Marie-Hélène (Marc-Olivier Brassard-Dufour); ses petits-enfants: Christopher, Logan, Raphaelle, Arthur, Victor et Laurence; son frère Dénis Bédard (Jocelyne Julien); sa soeur de coeur Francine Thériault (Jean Desrosiers); son beau-frère Guy Savard (Gaétane Marcoux); ainsi que ses oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier la Dre Nathalie Gilbert de l'Hôpital St-François d'Assise pour ses bons soins prodigués tout au long de sa maladie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2700, Chemin des Quatre-Bourgeois, QUÉBEC (Québec) G1V 0B8.