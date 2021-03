Hommage aux victimes de la COVID-19: Labeaume insiste sur «l’espoir» que représente la vaccination

Lors d’une cérémonie solennelle d’hommage aux victimes de la COVID-19, Régis Labeaume a dit entrevoir «la lumière au bout du tunnel» grâce à l’accélération du rythme de vaccination de la population.

«Ce matin, après avoir lu les journaux, j’ai senti pour la première fois la lumière au bout du tunnel. J’ai senti que, statistiquement, ça avançait. J’ai senti cet espoir-là», a relaté le maire de Québec, jeudi en début d’après-midi.

Selon lui, «il n’y a pas autant de vaccins qu’on voudrait, mais il y a des vaccins. Des gens se font vacciner. À un moment donné, on va atteindre un niveau en terme pourcentage de la population qui devrait nous sécuriser».

M. Labeaume a également procédé au dépôt d’une couronne de roses blanches, «symbole de pureté et de paix», sur le parvis de l’hôtel de Ville de Québec. Une minute de silence a ensuite été observée à 13h.

«Une fragilité terrifiante»

Invité à tirer des leçons de la pandémie et à entrevoir l’avenir, le maire a estimé que «dans le fond de nos cœurs, on va être fragilisés. Il y a une fragilité qui est terrifiante. Cette fragilité, on la sent tous et toutes comme jamais. C’est le sentiment que ça me laisse».

D’après lui, «l’idée qu’on doit profiter de la vie le plus rapidement possible et le plus intensément possible est sûrement encore plus existante dans l’âme et le cœur de tout le monde».

À titre de maire, M. Labeaume a ajouté que l’administration municipale a fait preuve d’une importante «vélocité» dans les circonstances et qu’elle continuera à «se mobiliser et à travaille fort» pour aider la population. «On a bousculé le système et le système marche pareil», a-t-il résumé.

De façon plus personnelle, le maire a rappelé avoir vécu la pandémie en même temps que l’agonie de son père. «J’ai vécu la même angoisse que ceux qui ont peur que leurs parents meurent seuls comme un chien dans un lit. C’est peut-être ça qui m’a rapproché encore plus du sentiment des gens», a-t-il avancé.

