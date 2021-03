«Il faut vraiment revenir aux divisions normales», affirme Thomas Chabot

La division canadienne aura été une bonne chose pour les partisans, mais l'expérience ne doit pas se répéter l'an prochain.

C'est ce que Thomas Chabot a déclaré lors de son entrevue avec Jean-Charles Lajoie, jeudi, à TVA Sports.

«Les matchs contre le Canadien ou les Leafs sont toujours excitants. Il y a une rivalité qui est là. Mais le fait qu'éventuellement nous allons revenir à nos divisions, c'est une bonne chose pour tout le monde. On voit qu'il y avait un intérêt cette année avec la division canadienne. Mais je crois qu'au bout de la ligne, il faut vraiment revenir aux divisions normales», a lancé Chabot.

Le défenseur des Sénateurs s'estime toutefois privilégié d'avoir la chance d'exercer son métier cette année, malgré la pandémie. Il ne se plaint pas du calendrier condensé et des longs voyages.

«Nous sommes chanceux de pouvoir jouer au hockey. C'est certain qu'il y a des sacrifices à faire, mais c'est ce que ça prenait pour avoir une saison et je suis certain que les partisans sont contents avec ça.»

Connor McDavid et Leon Draisaitl se sont amusés aux dépens des Sénateurs cette saison. Chabot a avoué que le défi de contenir les deux vedettes des Oilers était immense.

«Ils sont extrêmement difficiles à jouer contre. Ce sont des gars qui arrivent vraiment à te sortir de ta zone de confort. À chaque présence sur la glace, ils arrivent avec quelque chose de nouveau. Ils bougent tellement bien la rondelle et arrivent toujours à se trouver.»