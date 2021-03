Un jeune homme a craint pour sa sécurité après avoir accepté un lift

Quand la présumée victime de l’ancien directeur des opérations en Gaspésie pour les Ambulances Radisson et Paraxion, a accepté que l’homme lui donne un « lift », elle ne pensait jamais « craindre pour sa sécurité » et se retrouver avec « une main aux fesses ».

Frankie Lévesque, 58 ans, est accusé d’agression sexuelle et de harcèlement à l’égard d’un homme au début de la vingtaine. Ce dernier a raconté sa version de l’histoire, jeudi, au juge Mario Tremblay.

Le soir du 31 janvier 2020, le jeune homme originaire de l’Afrique s’est retrouvé sans moyen de transport après avoir quitté des amis avec qui il avait consommé de l’alcool. C’est à ce moment qu’il aurait été abordé par l’accusé.

« Il m’a demandé ce que je faisais dehors à cette heure et je lui ai dit que j’attendais un Uber. Puis, il m’a offert un lift gratuitement », a témoigné l’homme, lorsqu’interrogé par la stagiaire de la Couronne, Odélie Beaurivage-Godbout.

Orientation sexuelle

À bord du véhicule, quelques paroles auraient été échangées. Lévesque aurait demandé à la présumée victime qu’elle était son orientation sexuelle.

« Je lui ai dit que j’étais aux filles, mais que je n’avais pas de préjugés face aux autres orientations. Il m’a dit que ça devenait intéressant et qu’on pourrait aller prendre une bière ».

Devant l’insistance du conducteur, il a fini par céder. Après avoir pris la consommation, les deux hommes sont remontés à bord du véhicule. En chemin, Lévesque aurait mis une main sur la cuisse de l’homme puis sur son cou avant de garer sa voiture près d’un restaurant.

« Je lui ai demandé ce qu’on faisait là et je commençais sérieusement à craindre pour ma sécurité. Il a pris une bouteille de Jack Daniel’s à l’arrière de sa voiture puis m’a dit qu’on allait boire un verre », a poursuivi la présumée victime, qui affirme qu’à partir de ce moment, il cherchait « désespérément une façon de s’en sortir ».

Plan

« Je me suis dit que j’allais prendre une gorgée, lui dire que j’allais pisser et en profiter pour appeler la police. Quand j’ai voulu sortir, il a pris mon sac et m’a dit qu’il le gardait pour s’assurer que je revienne ». Une fois à l’extérieur de la voiture, l’homme a réussi à contacter le 911.

« En revenant dans la voiture, je me suis un peu couché sur le tableau de bord parce que j’étais étourdi. Il a commencé à toucher mes fesses à l’intérieur de mes vêtements. Je lui ai dit d’arrêter ça et c’est là que les policiers sont arrivés », a-t-il conclu.

Le procès reprendra dans deux semaines.