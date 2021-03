«J.E» revient sur l’histoire rocambolesque de l’ancien informateur Michaël Lechasseur

L’ancien informateur Michaël Lechasseur a été forcé à l’exil après avoir été recruté par la police de Beloeil, en Montérégie, pour espionner les Hells Angels alors qu’il n’avait que 14 ans, en 1985.

• À lire aussi - Un informateur recruté à 14 ans dit avoir été abandonné par la police

Lechasseur, qui a aussi œuvré pour le compte des autorités pendant 25 ans, espionnant aussi la mafia italienne et les Rock Machine, souhaite obtenir réparation depuis plusieurs années ainsi qu’une protection policière. Il dit avoir souffert d’isolement et craint toujours d’être retrouvé, puis exécuté.

Sa vie est-elle en danger? C’est l’une des questions auxquelles l’équipe de «J.E» s’intéresse dans l’émission spéciale d’une heure présentée ce jeudi, à 21 h, à TVA.

CAPTURE D'ÉCRAN / TVA NOUVELLES / AGENCE QMI

Sa vie est-elle en danger? C’est l’une des questions auxquelles l’équipe de «J.E» s’intéresse dans l’émission spéciale d’une heure présentée ce jeudi, à 21 h, à TVA.

Notre Bureau d’enquête avait produit en 2019 le documentaire «Forcé à l’exil» racontant l’histoire rocambolesque de Lechasseur. On y voyait son parcours inusité avant et après que la police et la justice l’eurent largué, selon lui.

«Lechasseur est revenu au Québec juste avant le début de la pandémie avec sa famille et n’a pas pu repartir. Il voulait obtenir une protection policière, mais il s’est buté à un autre refus», a relaté en entrevue l’animateur de «J.E», Félix Séguin, en précisant que l’homme, qui célèbre son 50e anniversaire de naissance cette année, vit sous une fausse identité pour brouiller les pistes de ceux qui pourraient vouloir s’en prendre à lui.

«Il nous a dit que s’il y a quelqu’un qui n’est pas contre le masque, c’est bien lui, car ça aide à protéger son identité», a indiqué le journaliste d’enquête.

Notre Bureau d’enquête avait produit en 2019 le documentaire «Forcé à l’exil» racontant l’histoire rocambolesque de Lechasseur.

CAPTURE D'ÉCRAN / TVA NOUVELLES / AGENCE QMI

«L’émission de jeudi propose une fin alternative à la fin du documentaire, car on revient sur son retour arrivée au Québec il y a un an», a dit M. Séguin, parlant de Lechasseur «comme d’un informateur de police très prolifique».

«Au départ, il aimait ça et il était très bon. Son histoire réside dans un truc: à 14 ans, quand tu es encore en train de te former et que tu es à la croisée des chemins, le corps de police de Beloeil est arrivé dans sa vie et l’a enligné vers une carrière d’informateur. Ça l’a mené au propre, comme au figuré, à une vie à laquelle il ne pouvait plus échapper.»

Il y a deux ans, la ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault, se disait ouverte à l’idée qu’une enquête soit lancée concernant Michaël Lechasseur, qui a séjourné plus de 10 ans à l’étranger.

«Il estime que sa vie est toujours en danger, c’est pour ça qu’il a demandé la protection de la police, et ça lui a été refusé le 22 décembre dernier», a ajouté M. Séguin.

«Toutes les portes se ferment, il est un peu désemparé, car il ne lui reste plus d’autorités compétentes auxquelles s’adresser pour être intégré dans le programme de protection des témoins», a précisé le journaliste d’enquête.