Jordan Binnington à St. Louis pour six saisons

Le gardien de but des Blues de St. Louis Jordan Binnington et la formation du Missouri en sont venus à une entente qui les liera pour les six prochaines saisons.

Selon Sportsnet, le portier empochera six millions $ par saison.

L’athlète de 27 ans avait l’opportunité de devenir joueur autonome sans compensation lors de la prochaine saison morte, puisque son contrat de deux ans, d’une valeur de 8,8 millions $, signé en 2019, venait à échéance.

Lors de sa saison recrue, en 2018-2019, Binnington s’est emparé du titre de gardien partant des Blues et les a menés vers la conquête de la coupe Stanley.

En 19 matchs cette année, l’Ontarien a maintenu une fiche de 9-6-3, une moyenne de buts accordés de 2,69 et un taux d’efficacité de ,908.