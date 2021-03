Kristopher Letang l’inépuisable

Aujourd’hui âgé de 33 ans, Kristopher Letang ne ralentit pas et est toujours l’un des défenseurs les plus utilisés chez les Penguins de Pittsburgh.

En effet, l’arrière québécois est utilisé à toutes les sauces par l’entraîneur-chef Mike Sullivan : à cinq contre cinq, en avantage numérique et en infériorité numérique. Letang joue environ de 25 à 30 minutes par match et continue de produire à un rythme impressionnant. Il est encore une fois le défenseur le plus productif cette saison chez les Penguins avec 17 points (5 buts et 12 aides) en 24 matchs.

«Quand tu t’habilles pour jouer un match, le but premier, c’est de jouer le plus de minutes possible. Donc, en ce moment, je suis très content», a-t-il confié lors du dernier épisode du balado «Lavoie-Letang».

Le vétéran de 15 saisons dans la Ligue nationale de hockey (LNH) vit encore très bien les longues minutes sur la patinoire.

«C’est sûr que je suis habitué et que je prépare mon corps chaque été à encaisser ces minutes-là. Il y a des gens qui pensent que plus tu joues, plus c’est dur, mais ça dépend du type de match. Des fois, je joue 23 à 24 minutes qui sont dures à jouer. D’autres fois, je peux jouer un match de 27 à 29 minutes et c’est beaucoup plus facile.»

Le Montréalais a également indiqué que certaines équipes sont physiquement plus difficiles à affronter que d’autres.

«Par exemple, [...] Washington, c’est une équipe physiquement très grosse qui finit toujours ses mises en échec. Le lendemain, c’est toujours un peu plus difficile.»

Le poids et l’entraînement

Au début de sa carrière, Letang a dû s’ajuster au style des défenseurs de la LNH pour faire sa place.

«C’étaient des gros défenseurs, physiques et pas nécessairement mobiles. On était comme en transition. Tout le monde me disait que j’étais trop petit, que je devais prendre de la masse et de la force. J’avais tout fait pour grossir à 210 lb. J’avais beaucoup de puissance, mais j’ai handicapé ma vitesse et ma mobilité. Mes trois premières années, avant qu’on gagne la coupe Stanley, je jouais entre 17 et 19 minutes par match.»

Une blessure de Sergei Gonchar lui a éventuellement permis d’obtenir plus de responsabilités et de minutes de glace.

«À partir de ce moment-là, j’ai commencé à jouer 25 à 26 minutes. En même temps, j’ai décidé de baisser mon poids et de revenir à 195 lb. Mon entraînement a changé et je me suis mis à m’entraîner un peu comme les gars de l’UFC, qui doivent avoir un cardio de cinq minutes par round... Il y a eu une différence incroyable dans mon jeu.»

