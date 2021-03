Ligue canadienne élite de Basketball: Vincent Plante se joint aux BlackJacks d’Ottawa

Vincent Plante se joint au personnel d’entraîneurs des BlackJacks d’Ottawa qui évoluent dans la Ligue canadienne élite de basketball (CEBL).

Entraîneur-chef des Dynamiques de Sainte-Foy, Plante retrouvera son ami et mentor Charles Dubé-Brais dans la capitale fédérale. «Je suis vraiment, vraiment content et excité d’obtenir cette opportunité, a-t-il exprimé. Je veux remercier le cegep de Sainte-Foy de me permettre d’accepter cette opportunité de développement.»

«Charles était mon entraîneur à mes débuts à l’école secondaire De Rochebelle, de poursuivre Plante au sujet de l’entraîneur-chef des BlackJacks. Au fil des ans, il est devenu un grand ami, un grand frère et un mentor. Il m’avait offert des opportunités quand il dirigeait en France et avec les Raptors 905 où j’avais participé à des entraînements. Charles veut faire progresser le basket, mais c’est important pour lui d’amener les entraîneurs québécois vers le haut.»

L’ancien adjoint de Jacques Paiement Jr avec le Rouge et Or de l’Université Laval touchera à tout dans son rôle avec les BlackJacks. «Je vais faire du développement individuel avec les joueurs et du vidéo, a-t-il indiqué, mais j’aurai aussi des responsabilités pendant les entraînements et les parties. Je m’acquitterai de toutes les tâches qui incombent à un adjoint au sein d’une équipe professionnelle.»

Plante se pointera à Ottawa pour le début du camp d’entraînement prévu le 27 mai. La saison régulière se mettra en branle le 5 juin alors que les BlackJacks rendront visite aux Honey Badgers à Hamilton. Le championnat du circuit comptant sept équipes appartenant au même propriétaire aura lieu les 20, 21 et 22 août. Chaque équipe disputera 14 parties au lieu de 20 comme prévu initialement dans l’espoir que les équipes puissent accueillir des spectateurs en juin. Ottawa dispute ses parties locales au TD Place.

La CEBL a accordé une nouvelle franchise à Montréal qui débutera ses activités en 2022. Annie Larouche a été nommé en février au poste de directrice des opérations de la nouvelle formation.

Plante assure qu’il pourra mener de front ses deux emplois. «Le calendrier des BlackJacks qui se déroule l’été est idéal pour mener les deux emplois de front, a indiqué l’ancien maraudeur du Rouge et Or qui a remporté la Coupe Vanier à trois reprises. Je vais porter ma casquette des Blackjacks, mais je n’arrêterai jamais de travailler pour les Dynamiques. On aimerait amener l’équipe à Ottawa à la fin juin ou au début juillet afin de leur faire goûter l’expérience du basketball professionnel. Je vais à revenir à Québec en août pour le début du camp. Je serai gonflé à bloc et un entraîneur amélioré.»