Limoilou: un pont d’étagement ferroviaire du CN reconstruit d’ici 2023

Arrivé à sa «fin de vie utile», le pont d’étagement ferroviaire de la 18e Rue, à Limoilou, devra être reconstruit d’ici 2023 aux frais de la Ville de Québec.

L’information figure dans deux sommaires décisionnels distincts votés mercredi par le comité exécutif et rendus publics jeudi par la Ville.

«Le Canadien National a informé la Ville que le pont d'étagement de la 18e Rue était à la fin de sa vie utile et que les travaux de reconstruction devaient être réalisés au cours des années 2022 et 2023. Une ordonnance de l'Office des transports du Canada (OTC) édictée au moment de la construction du pont stipule que l'entretien et la réfection de cet ouvrage sont à la charge de la Ville de Québec», précise-t-on.

Le coût exact de la reconstruction n’est pas connu. Par contre, l’administration municipale a voté hier une somme de 1 M$ pour amorcer les travaux. Près de 200 000$ permettront la production d’une étude de faisabilité et 800 000$ serviront à la conception et aux plans et devis.