Maladie de Lou Gehrig: Mario Hudon souhaite faire bouger les choses

Mario Hudon a reçu un diagnostic de sclérose latérale amyotrophique le 7 décembre dernier, ce qui veut dire qu’il ne lui reste que quelques années à vivre.

• À lire aussi: La dernière mission de l'ex-animateur de radio Mario Hudon

Comme il n’y a pas encore de traitement, l’espérance de vie est en moyenne de trois à cinq ans.

M. Hudon a participé à la pétition de Norman MacIsaac qui a été envoyée au gouvernement fédéral pour tenter de faire bouger les choses.

«On me dit que je suis en santé et que si c’était juste de ma santé normale je vivrais jusqu’à 100 ans. Le problème, c’est que cette maladie c’est dégénératif, donc ça touche les neurones moteurs. Ce qui alimente mes muscles se détériore jusqu’à ce que je ne sois plus capable de bouger», a mentionné Mario Hudon à l’émission Denis Lévesque, jeudi.

La pétition a été déposée par Norman MacIsaac, qui est un ambassadeur de cette maladie. Il souhaite accélérer l’accès au médicament qui doit, en plus d’être approuvé par Santé Canada, traverser une série d’approbations pour finalement se retrouver dans les pharmacies d’ici.

«C’est important pour nous que le protocole d’accès au médicament soit réduit pour atteindre six mois. C’est ce qui est demandé par la pétition qui est signée par plus de 25 000 personnes», a dit M. Hudon.

Selon lui, lorsqu’un médicament est approuvé par Santé Canada, on doit attendre environ 24 à 36 mois avant que tous les documents soient officiels et qu’il soit réellement disponible.

«Il y a des médicaments qui sont des avancés extraordinaires qui vont être disponibles prochainement... On parle de prolonger la vie de trois à quatre ans, ce qui permettrait d’avoir peut-être le médicament qui va nous sauver la vie», a dit Mario Hudon.