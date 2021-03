Mark Ingram se trouve du boulot

Le porteur de ballon Mark Ingram et les Texans de Houston en sont venus à une entente sur les termes d’un contrat d’une saison, jeudi.

Selon ESPN, l’athlète de 31 ans empochera trois millions de dollars.

Ingram avait passé les deux dernières saisons avec les Ravens de Baltimore, mais la formation du Maryland a préféré retenir les services des porteurs de ballon J.K. Dobbins et Gus Edwards, libérant du même coup Ingram, en janvier.

• À lire aussi: Ce serait terminé entre Mark Ingram et les Ravens

Le natif de Hackensack, au New Jersey, entamera sa 11e saison dans la NFL en 2021. En dix campagnes dans le circuit Goodell, partagées entre les Saints de La Nouvelle-Orléans et les Ravens, Ingram a porté le ballon à 1595 reprises, pour des gains de 7324 verges. Il a inscrit 62 majeurs sur des jeux de course.