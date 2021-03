Ski acrobatique: une chute qui coûte cher

(Sportcom) – Unissant leurs forces pour représenter le Canada au concours par équipe, les spécialistes des sauts Miha Fontaine, Lewis Irving et Marion Thénault ont pris le sixième rang de cette épreuve, jeudi, en conclusion des Championnats du monde d’Almaty, au Kazakhstan.

Ensemble, les skieurs québécois ont accumulé 240,28 points, un résultat qui a été insuffisant pour leur permettre d’accéder à la super finale réservée aux quatre meilleures nations. Troisième à s’élancer, le vétéran Lewis Irving a lourdement chuté, ce qui est venu ruiner les chances du trio canadien de se qualifier pour la ronde suivante. Irving ne s’est toutefois pas blessé sur la séquence.

«Nos entraînements allaient bien, on regardait les autres pays et on savait qu’on avait de bonnes chances de faire la super finale. Ça aurait été une bonne épreuve pour réaliser un podium, mais on va se préparer encore mieux la prochaine fois et on va l’avoir», a souligné Miha Fontaine, auteur du meilleur saut canadien de la journée qui lui a valu une note de 101,79.

Classé 22e mercredi à l’épreuve individuelle, l’athlète de 17 ans s’est réjoui d’avoir réussi la manœuvre qu’il avait ratée la veille. «Je suis satisfait de ma performance personnelle, c’est parmi les meilleurs double full double full que j’ai effectués ici. Je reste tout de même un peu déçu de notre résultat en tant qu’équipe», a-t-il confié.

La Sherbrookoise Thénault, qui a fini sixième mercredi, a ouvert le bal pour le Canada jeudi et a obtenu 87,06 points.

Menée par le médaillé d’or de la veille, Maxim Burov, la formation russe a été couronnée championne de cette épreuve grâce à ses 300,94 points. Burov était jumelé à Pavel Krotov et Liubov Nikitina pour l’occasion. Les Suisses Carol Bouvard, Pirmin Werner et Noe Roth ont obtenu l’argent avec 293,46 et les Américains Ashley Caldwell, Éric Loughran et Christopher Lillis (283,97) ont complété le podium.

Progression

Fontaine avait participé au concours par équipes des derniers Mondiaux, en 2019, aux côtés de Catrine Lavallée et de Félix Cormier-Boucher. Même s’ils avaient pris le cinquième échelon à l’époque, il a vite constaté une nette progression et estime qu’elle se poursuivra dans les prochaines années, tant sur le plan personnel que pour l’ensemble de ses coéquipiers.

«On sait quels sont les aspects sur lesquels nous devons travailler et ça va mieux aller dans deux ans», a-t-il déclaré en confiance.

Les spécialistes des sauts de l’équipe nationale boucleront leur séjour en Europe ainsi que leur saison samedi à la finale de la Coupe du monde, qui sera également présentée à Almaty.