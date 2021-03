Sortie de l'Église sur les vaccins: des évêques québécois se dissocient

La sortie publique de la Conférence des évêques catholiques du Canada (CECC) sur les vaccins d'AstraZeneca et de Johnson & Johnson sème la division parmi les représentants de l’Église.

«Je suis mal à l’aise avec cette sortie et je ne suis pas le seul évêque au Québec», a affirmé Marc Pelchat, évêque auxiliaire au Diocèse de Québec.

Mardi, la CECC a publié une note dans laquelle elle déconseille les vaccins d'AstraZeneca et de Johnson & Johnson en raison de leur lien avec des lignées cellulaires dérivées de l’avortement.

«Je parle en mon nom personnel, mais j’ai aussi parlé à quelques confrères évêques à Québec et à l’extérieur de Québec, et nous sommes très mal à l’aise, surtout au moment où cela survient, à la veille de la commémoration nationale des victimes de la COVID-19. Nous avons perdu des milliers de personnes, des proches de familles que nous connaissons. Plusieurs sont décédées dans une infinie tristesse parce qu’elles n’ont pas pu être accompagnées par leur famille», a ajouté Mgr Pelchat.

Le moment était plutôt à réconforter les endeuillés «qu’à risquer de semer le trouble dans les consciences», a-t-il dit.

«Nous, on pense que ce n’était pas approprié de faire cela, puisque, de toute façon, on n’a pas le choix du vaccin. Notre message, depuis longtemps – et ç’a été le message du pape François depuis le mois de décembre –, est que c’est un devoir moral d’aller se faire vacciner.»

Mal à l’aise aussi à Montréal

L’archevêque de Montréal, Mgr Christian Lépine, s’est lui aussi dissocié de la sortie des évêques canadiens et a donné son aval à tous les vaccins.

«Dans le présent contexte d’urgence sanitaire, tout vaccin autorisé pourra être utilisé en toute bonne conscience par les croyants», a-t-il affirmé dans une déclaration publiée jeudi après-midi.

«Au Québec, on est mal à l’aise vis-à-vis ce message-là [de la CECC]. Ce n’est pas le message que l’on veut passer. Celui qu’on veut passer, c’est que tous les vaccins autorisés par Santé Canada doivent être distribués le plus rapidement possible et qu’on doit partager nos vaccins avec les pays en voie de développement. C’est toute l’humanité qui est frappée. Pour l’instant, il n’y a que les pays riches qui sont vaccinés. Il va falloir s’assurer que nos frères et sœurs des autres pays moins fortunés soient aussi vaccinés dans les meilleurs délais possibles», a précisé Mgr Pelchat.

L’Église catholique a été vertement critiquée depuis la publication de cette note et les représentants de l’église au Québec ont été forcés de préciser leur pensée.

Un expert défend la sortie

Selon Gilles Routhier, professeur à la Faculté de théologie et de sciences religieuses à l’Université Laval, il était justifié pour la CECC de publier cette note.

«À propos de la vaccination en générale, il y a toutes sortes de résistances. Il y a les clans pour et les clans contre. Il y a beaucoup d’informations qui circulent sur les médias sociaux. Aux catholiques qui se demandent quoi faire, on essaie d’apporter un éclairage», a affirmé M. Routhier.

La position de la CECC survient alors que la campagne de vaccination de masse démarre au Québec et malgré le fait qu’il n’est pas possible de choisir son vaccin au Canada.

«Le message ne dit pas qu’il ne faut pas se faire vacciner. Au contraire», a ajouté M. Routhier.

«Lorsque ce n’est pas possible, on peut recevoir tous les vaccins. C’est moralement acceptable, mais il est préférable d’avoir le choix de vaccins qui n’utilisent pas, au moment de leur fabrication, des lignées cellulaires dérivées de l’avortement, mais on n’interdit pas aux catholiques de recevoir tous les vaccins s’ils n’ont pas le choix», reprend le professeur Routhier.

