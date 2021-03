Suède: la princesse héritière Victoria et son mari positifs à la COVID-19

STOCKHOLM | La princesse héritière Victoria de Suède et son mari, le prince Daniel ont été testés positifs à la COVID-19, a annoncé jeudi la maison royale.

• À lire aussi: [EN DIRECT 11 MARS] Tous les développements de la pandémie

Victoria, 43 ans, fille aînée du roi Carl XVI Gustaf et de la reine Silvia, et Daniel, 47 ans, «se portent bien» et «ne présentent que des symptômes légers», a indiqué la cour dans un communiqué.

Leurs enfants - la princesse Estelle et le prince Oscar - ont eux été placés en quarantaine à domicile.

Le couple princier n’est pas le premier de la famille royale suédoise a avoir été testé positif au coronavirus: en novembre dernier, le prince Carl-Philip, frère cadet de Victoria, et son épouse, la princesse Sofia, avaient eux aussi été touchés par le virus.

Le roi Carl XVI Gustaf et la reine Silvia, qui n’ont eux pas été contaminés par le virus, avaient été vaccinés mi-janvier.

Depuis le début de la pandémie, la Suède, avec pour son approche plus «souple» qu’ailleurs en Europe face à la COVID-19, a enregistré plus de 707 000 contaminations et 13 111 morts pour 10,3 millions d’habitants.

Si la stratégie reste moins stricte que dans de nombreux pays, le royaume a serré la vis depuis novembre face à la forte seconde vague, avec plusieurs séries de mesures restreignant notamment les rassemblements publics (pas plus de huit personnes) et les tablées dans les restaurants - ou basculant vers l’enseignement à distance dans les lycées.

Le pays tente actuellement de contenir une troisième vague.