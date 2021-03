Un manufacturier boudé par Québec vendu aux Américains

Un fabricant québécois de produits électroniques de la Rive-Sud vient d’être vendu à l’américaine East West Manufacturing, faute d’avoir pu trouver les capitaux pour sa croissance ici.

« Je ne suis pas la Caisse de dépôt. Je ne suis pas Investissement Québec. Ces gens-là ont été contactés, pas juste eux, plusieurs autres fonds. Tous les noms que l’on connaît ont eu l’occasion de regarder, et pour eux autres, il n’y avait pas de fit. C’était du manufacturier », a expliqué en entrevue au Journal le fondateur de Varitron Michel Farley, après l’annonce de la vente, hier.

Six mois après que le premier ministre, François Legault, a dit vouloir plus de « Fabriqué au Québec » par nationalisme économique, le fabricant d’électronique Varitron vient d’être cédé aux Américains.

« C’est sûr que l’on est triste. Mais, personnellement, je n’ai pas de relève familiale. Mes enfants ont chacun leur carrière. On a testé le marché local avec une firme et les discussions n’ont pas porté leurs fruits », a dit Michel Farley.

Fondée en 1991, Varitron a plus de 300 travailleurs, qui garderont leur emploi malgré l’achat de son siège social de Longueuil ainsi que de ses usines à Granby, Mirabel et Bromont par la East West Manufacturing.

Au cours de la dernière année, Michel Farley dit avoir fait des pieds et des mains pour trouver les capitaux nécessaires à la croissance de l’entreprise au Québec. Sans succès.

Saga d’Hydro-Québec

Quand on demande au grand patron de Varitron si le fait qu’Hydro-Québec a tourné le dos à son entreprise pour faire ses fameux compteurs intelligents a pu fragiliser son entreprise, il répond qu’il n’y a aucun lien à faire.

« On est passé à d’autres choses. À un moment donné, faut que tu lâches prise. On en fait encore des compteurs pour l’Ontario et d’autres places dans le monde », souligne Michel Farley.

Hier, Investissement Québec, qui a vendu sa participation de 28 % dans Varitron, a refusé d’en divulguer les détails.

« Les repreneurs québécois potentiels n’étaient pas au rendez-vous. La proposition de East West Manufacturing était la meilleure », a analysé sa porte-parole Isabelle Fontaine.

À la Caisse de dépôt et placement du Québec , on dit ne pas avoir été impliqué au dossier.

« Nos dernières discussions avec cette entreprise remontent à bientôt deux ans et nous avaient menés à mettre l’entreprise en contact avec un opérateur stratégique québécois », a expliqué son porte-parole Serge Vallières.

Le ministère bredouille

Au cabinet du ministre de l’Économie, Pierre Fitzgibbon, on a dit qu’un processus d’analyse a été mené de manière rigoureuse pour cibler le meilleur acheteur et garder les opérations et les emplois ici.

« Les repreneurs québécois potentiels n’étaient pas au rendez-vous ni intéressés. East West Manufacturing entend faire de Groupe Varitron son principal centre opérationnel pour le Canada, et le siège social canadien de la société demeure à Saint-Hubert », a résumé l’attaché de presse du cabinet ministériel, Mathieu St-Amand.

►L’entreprise américaine East West Manufacturing a son siège social à Atlanta, en Géorgie. Elle a des activités aux États-Unis, au Costa Rica, au Vietnam, en Chine et en Inde. Le PDG d’East West Manufacturing est Scott Ellyson.