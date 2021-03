Photo courtoisie

C’est aujourd’hui, 11 mars, la Journée de commémoration nationale en mémoire des victimes de la COVID-19. Québec a choisi l’emblème de la rose blanche (photo) dans le contexte de cette journée, pour représenter la sincérité des sentiments exprimés en hommage aux personnes qui ont succombé au virus et à l’unité du peuple québécois. Le drapeau du Québec a été mis en berne à l’Assemblée nationale à 6 h ce matin, et tous les Québécois seront appelés à observer une minute de silence à 13 h, en hommage aux victimes. Cette minute de silence servira aussi à souligner le dévouement des travailleurs de la santé.

Invité spécial

Photo courtoisie

Le Grand Séminaire de Québec et son recteur l’abbé Luc Paquet ont invité le 11 février dernier, dans le contexte de la Journée mondiale des malades, le dynamique octogénaire de La Malbaie André Larouche (photo) à présenter aux séminaristes la puissance d’intercession du saint Frère André pour les personnes éprouvées dans leur vie. M. Larouche s’est servi de son expérience auprès des hommes et des femmes qu’il visite depuis près de 50 ans au Centre hospitalier de La Malbaie pour exposer, aux futurs prêtres, son approche simple et respectueuse centrée sur l’écoute et la patience. Cette rencontre a été rendue possible grâce à Marc Larouche qui a guidé son père André dans l’usage du lien internet puisque le rendez-vous était en mode virtuel. Par ailleurs, la revue L’Oratoire vient de consacrer un reportage de deux pages sur l’initiative d’André Larouche d’avoir fait installer des statues du saint Frère André dans l’ensemble des 33 municipalités de Charlevoix.

Nouveaux proprios pour L’Étendard

Photo courtoisie

Fondée en 1995, l’entreprise L’Étendard du quartier Neufchâtel à Québec, une des plus grandes entreprises canadiennes spécialisée en fabrication et vente de drapeaux et bannières, vient de changer de mains. Le 1er mars dernier, un trio d’hommes d’affaires aguerris, aux compétences différentes, a pris les commandes et compte bien mettre à profit les expériences respectives de chacun pour propulser encore plus loin l’entreprise de Québec. Ce trio (photo) est composé de : Rémy Vézina, président et directeur général de 2nd Skin Promotion ; Mario Trahan, comptable professionnel agréé (CPA) et chef de direction financière de renom ; et Patrick Coutu, ingénieur et conseiller stratégique dans la gestion de performance. etendard.com

En souvenir...

Photo courtoisie

Le 11 mars 2020. L’Organisation mondiale de la Santé annonce officiellement que l’épidémie de COVID-19 est devenue une pandémie.

Anniversaires

Photo courtoisie

Céline Galipeau (photo), cheffe d’antenne au Téléjournal de Radio-Canada, 64 ans... Marcel Martel, ex-maire de Jonquière (1991-1999) maintenant consultant de Québec... Stéphane Bédard, ex-député de Chicoutimi, chroniqueur à La Joute (LCN), 53 ans... Olivia Tapiero, romancière québécoise, 31 ans... Thora Birch, actrice américaine, 39 ans... Claude McKenzie, chanteur, membre de Kashtin, 54 ans... Michel Harvey, ex-journaliste sportif (RDS, SRC, RDI, TVA), 66 ans... Bobby McFerrin, interprète (Don’t Worry Be Happy), 71 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 11 mars 2011 : Charles-Albert Poissant (photo) 86 ans, philanthrope et homme d’affaires, ancien chef de la direction de Donohue et ancien président du conseil d’administration de Québecor... 2019 : Hal Blaine, 90 ans, batteur américain qui avait joué notamment aux côtés de Frank Sinatra ou des Beach Boys... 2016 : Roger Tabra, 66 ans, poète et parolier québécois... 2016 : Keith Emerson, 71 ans, claviériste du groupe Emerson, Lake & Palmer... 2015 : Georges Mamelonet, 60 ans, maire de Percé de 2003 à 2008 et député libéral provincial de Gaspé de 2008 à 2012... 2009 : Henri Dupuis, 79 ans, personnage bien connu à l’époque de la boxe et de la lutte à la Tour... 2006 : Bernard « Boom Boom » Geoffrion, 75 ans, 14 saisons avec les Canadiens... 1999 : Camille Laurin, 76 ans, le « père de la loi 101 »... 1995 : Jean-Pierre Masson, 77 ans, le légendaire personnage de Séraphin Poudrier... 1978 : Claude François, 39 ans, chanteur français.