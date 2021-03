Une première victoire pour Laurence Vincent Lapointe

Laurence Vincent Lapointe a fait un premier pas vers sa qualification pour les Jeux en remportant la première finale du C-1 200 m des essais olympiques présentée, jeudi, à Burnaby, en Colombie-Britannique.

La canoéiste de Trois-Rivières a tout juste devancé sa partenaire de C-2 Katie Vincent pour l’emporter. Vincent Lapointe a signé un chrono de 47 s 212 comparativement à 47 s 828 pour Vincent. Anna Roy-Cyr, du club de Lac-Beauport, a terminé au 5e rang.

Vincent Lapointe et Vincent ont remporté leur vague respective pour mériter leur billet directement en finale. Les quatre premières à franchir le fil d’arrivée en demi-finale les ont rejointes en finale.

La deuxième finale se déroulera vendredi. Vincent Lapointe obtiendra son billet pour les Jeux olympiques de Tokyo avec une seconde victoire. Si elle ne termine pas au premier rang, un duel décisif entre les deux gagnantes aura lieu pour déterminer celle qui représentera le Canada en C-1 cet été à Tokyo. Vincent avait qualifié le C-1 pour les Olympiques aux championnats mondiaux 2019 au moment où Vincent Lapointe purgeait une suspension provisoire après avoir échoué à un contrôle antidopage. Elle a été complètement blanchie en janvier 2021 et a rejoint l’équipe nationale au lac Shawinigan, sur l’île de Vancouver.

Détentrices du record du monde établi en 2018, Vincent Lapointe et Vincent feront équipe en C-2 500 m, samedi et dimanche. Avec 13 titres (C-1 et C-2) de championne du monde en banque, Vincent Lapointe vise une première participation aux Jeux olympiques alors que le canoë féminin sera son entrée.

Pour le moment, le Canada ne possède pas d’entrée en C-2 aux Jeux. L’annulation des essais continentaux qui devaient se dérouler du 8 au 11 avril à Curitiba, au Brésil, prive le Canada d’une dernière chance de se qualifier. Tout espoir n’est pas perdu puisque la Fédération internationale de canoë étudie la possibilité d’accorder le dernier laissez-passer continental au Canada en raison des succès passés du duo Vincent Lapointe et Vincent qui ont notamment remporté le titre mondial en 2018.

Première victoire pour Langlois

Dans les autres épreuves de la journée, Andréanne Langlois et ses partenaires ont remporté la première finale en K-4 500 m. Pour elles aussi, une victoire vendredi dans la deuxième finale leur assurera leur laissez-passer pour les Jeux. Langlois vise une deuxième participation aux Jeux après ceux de 2016, à Rio.

Langlois était aussi en action en K-1 200 m. Après avoir remporté sa vague de qualification devant Michelle Russell, elle a terminé en deuxième place en finale tout juste derrière sa rivale qui a pris sa revanche après avoir remporté la demi-finale. La porte-couleurs du club de Trois-Rivières n’accusait que 0 s 178 de retard sur sa partenaire de K-4. La deuxième manche aura lieu vendredi.