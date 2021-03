BILODEAU, André



Au C H U - Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 28 février 2021, à l'âge de 68 ans et 11 mois, est décédé monsieur André Bilodeau, fils de feu madame Laurence Careau et de feu monsieur Maurice Bilodeau. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil ses enfants: Eric (Mélanie Montambault), Nancy (Richard Côté) et Nathalie (Eric Leclerc); ses petits-enfants: Alison et Carolanne Bilodeau, Emilie et Arianne Bilodeau, Léa et Anthony Côté, Keven, Kelly, Patricia (Samuel Vaillancourt), Nicolas et Keassy-Anne Leclerc; ses frères et soeurs: Michel (Sylvie Bédard), Richard (Isabelle Poulin), Maurice, Nicole, Lise (Jean-Guy Lamontagne) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et amis.Nous tenons à remercier particulièrement son ami Gilles Hains qui a toujours été présent pour lui au cours des dernières années. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC 4715, avenue des Replats, bureau # 261, Québec, Qc, Téléphone: 418-682-6387 Site web: www.coeuretavc.ca .