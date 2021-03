À la recherche d’un emploi?

Je vous rappelle que c’est aujourd’hui et demain, que les magasins corporatifs RONA et Réno-Dépôt de Québec (RONA-Québec et RONA l’entrepôt de Québec, de même que les magasins Réno-Dépôt de Québec, Ste-Foy et Beauport) cherchent à pourvoir plus de 140 postes à temps plein et à temps partiel dans le contexte de leur campagne d’embauche printanière. Vous pouvez postuler en ligne à lowescanadaembauche.ca/ ou en vous présentant au magasin de votre choix entre 9 h et 17 h. Toutes les mesures sanitaires nécessaires seront en place dans les magasins si vous décidez de passer l’entrevue en personne.

30 ans de carrière

Photo courtoisie

Clin d’œil ce matin à Jacinthe Godbout (photo), ma caissière préférée, qui a célébré récemment ses 30 ans de carrière au supermarché Métro Plus St-Nicolas, du 1425, Des Rivières, à Lévis (secteur Saint-Nicolas). Engagée en janvier 1991 par le propriétaire de l’époque, Herman Morneau, Jacinthe a été témoin des multiples agrandissements de l’épicerie et des changements au niveau de la direction au fil des ans. Celle qui a connu cinq franchisés, dont le plus récent, Jean-François Lévesque, se donne encore 5 ans pour poursuivre un métier qu’elle adore. Sa bonne humeur et son approche client sont remarquables. Vous la saluerez de ma part.

60 ans

Photo courtoisie

Jacques Maheux (photo), directeur des garages recommandés chez CAA-Québec, a 60 ans aujourd’hui. Jacques est aussi très connu des visiteurs sur les terrains d’ExpoCité alors qu’il fait encore partie, depuis plusieurs années, de l’équipe des « barmans » disponibles lors des différents événements tenus au Centre de foires et au Centre Videotron. Bonne fête Jacques.

En souvenir...

Photo courtoisie

Le 12 mars 1966. Bobby Hull compte son 51e but de la saison dans une rencontre opposant Chicago aux Rangers de New York ; il devient le premier joueur de l’histoire de la Ligue nationale de hockey à marquer plus de 50 buts en une saison, battant ainsi le record de Maurice Richard. Il terminera la saison avec 54 buts et 97 points.

Anniversaires

Photo courtoisie

Dominique Ducharme (photo), entraîneur-chef par intérim du Canadien de Montréal, 48 ans... Annie Asselin, directrice générale de la Fondation Réno-Jouets, 54 ans... Sylvain Parent-Bédard, président fondateur et chef de la direction de ComediHa!, 52 ans... Mylène St-Sauveur, actrice et comédienne québécoise, 31 ans... Stromae, auteur-compositeur-interprète et producteur belge, 36 ans... Annie Dufresne, comédienne, actrice et chanteuse, 47 ans... Sylvain Bouchard, animateur de l’émission Bouchard en parle au FM 93, 49 ans... Joseph Facal, collaborateur au Journal de Québec, 60 ans... Pierre Roy, défenseur de l’AMH avec les Nordiques de 1972 à 1977, 69 ans... James Taylor, chanteur, guitariste et compositeur américain, 73 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 12 mars 2011 : Jean Neveu (photo), 70 ans, président du Groupe TVA et membre de Québecor Media... 2018 : François Rouette, 67 ans, avocat associé chez Cain Lamarre et président des Diamants de Québec, de la Ligue de baseball junior élite... 2015 : Irénée Thibault, 89 ans, fondateur de l’entreprise I. Thibault inc., de Saint-Damien... 2013 : Clive Burr, 56 ans, musicien anglais (Iron Maiden, Trust)... 2009 : Luc Simard, 87 ans, fondateur des stations de radio CJFP et CIBM, de télévision CKRT-TV de Rivière-du-Loup et du Club Voyage FP... 2002 : Jean-Paul Riopelle, 78 ans, peintre et sculpteur québécois... 2001 : Robert Ludlum, 73 ans, écrivain américain... 1999 : Yehudi Menuhin, 82 ans, un des grands violonistes du 20e siècle.

Correction

Photo courtoisie

Cette photo, publiée hier dans ma page, était celle du recteur du Grand séminaire de Québec, l’abbé Luc Paquet, et non celle d’André Larouche. C’est mon erreur. Les deux hommes ont toutefois été au centre de la présentation faite dans le contexte de la Journée mondiale des malades le 11 février dernier au Grand Séminaire de Québec. Toutes mes excuses au recteur.