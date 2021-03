LABROSSE, Colette Fournier



C'est avec tristesse que nous annonçons le décès de Madame Colette Fournier Labrosse survenu le lundi 1er mars à Laval. Elle était âgée de 87 ans. Elle a rejoint son époux bien-aimé M. Jacques Labrosse avec qui elle a partagé près de 50 années de bonheur. Elle a rejoint aussi ses parents: Georges et Alphonsine; ses soeurs: Marie-Paule, Rita, Yvette, Georgette, Monique; son frère Réal et sa grande amie Margot. Elle laisse dans le deuil ses 2 soeurs: Armande (Cléo) et Dolores; 15 neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.En accord avec sa passion pour l'art lyrique, un don à l'Opéra de Montréal serait apprécié.