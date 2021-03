COVID-19: le dernier confinement a coûté 10 000 emplois à Lévis

Le confinement de la période des Fêtes a entraîné la perte de plus de 10 000 emplois à Lévis. Le maire Gilles Lehouillier croit toutefois que la situation est temporaire et que les perspectives d’avenir sont en réalité «fort intéressantes».

• À lire aussi: COVID-19: 51 nouveaux cas à Québec, un sommet depuis un mois

• À lire aussi: Emploi en hausse au Québec avec un taux de chômage à 6,4%

La Ville de Lévis a dévoilé vendredi matin les résultats d’un sondage selon lequel il s’est perdu sur son territoire un nombre estimé de 10 333 emplois, soit 1598 licenciements et 9520 mises à pied, dans les mois de décembre 2020 et de janvier 2021.

La Ville calcule que 8 mises à pied sur 10 étaient temporaires et directement liées aux mesures sanitaires comme la fermeture des commerces non essentiels pendant la deuxième vague et le couvre-feu. Les secteurs les plus touchés sont d’ailleurs ceux du commerce de détail et des services.

«La bonne nouvelle, dans le sondage, c’est que ce sont des pertes temporaires, et finalement, personne actuellement à Lévis ne peut dire que la COVID a ruiné l’emploi à Lévis. On sent que les emplois temporaires vont être récupérés assez rapidement, donc ce n’est pas un enjeu pour nous actuellement. L’enjeu, pour nous, c’est plus de créer nos emplois à valeur ajoutée», a déclaré le maire.

Main-d’oeuvre spécialisée

L’enquête de la Ville révèle que la proportion d’entreprises qui éprouvent des difficultés de recrutement est particulièrement élevée dans le secteur manufacturier et technologique (58,5 %), le transport (55,6 %) et la construction (54 %).

Cette semaine, la Ville a lancé un «appel à la mobilisation» à ses partenaires dans le milieu de la main-d’oeuvre, notamment la chambre de commerce, les établissements d’enseignement et des organismes spécialisés.

La Ville souhaite «canaliser» le recrutement et la formation de la main-d’oeuvre vers les emplois à valeur ajoutée. Le maire de Lévis a ciblé entre autres les industries de la construction navale, de l’intelligence artificielle et de l’agroalimentaire.

«La réouverture de l’économie se fait progressivement, mais on constate que les pénuries d’emplois spécialisés demeurent. Elles étaient déjà présentes avant la pandémie et elles sont toujours là», a signalé Philippe Meurant, directeur du développement économique et de la promotion à la Ville de Lévis.

Au premier rang

«On a des projets sur les tables à dessin dont on sait qu’ils sont extrêmement intéressants au niveau de la création d’emploi», a également laissé entendre M. Lehouillier.

La municipalité entend aussi miser sur la «qualité de vie» et sur l’immigration pour attirer les travailleurs. «Notre objectif, c’est de monter jusqu’à 5% de la population pour les personnes immigrantes», a affirmé M. Lehouillier.

Le maire en a profité pour qualifier d’«excellente nouvelle» un récent rapport de l’Institut de la statistique du Québec selon lequel la Ville de Lévis conserve le premier rang de l’indice de la vitalité économique chez les villes québécoises de plus de 100 000 habitants.

À voir aussi