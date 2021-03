CPE : Québec assouplit les règles pour créer des places

Le gouvernement Legault s’apprête vraisemblablement à rater son objectif de créer 15 000 places en CPE durant son premier mandat, ce à quoi le ministre de la Famille, Mathieu Lacombe répond : «regardez-nous aller, on fera le bilan à la fin».

Vendredi, le ministère de la Famille a annoncé une série de mesures pour faciliter la création de nouvelles places en CPE un mois après le mea culpa du ministre à l’effet que ce lourd processus «ne fonctionne plus».

On espère ainsi ramener de 36 à 24 mois le délai pour la création d’un nouveau CPE, du démarrage du projet à la délivrance du permis.

Québec avancera dorénavant un montant de 50 000 $ aux initiateurs d’un projet, dès qu’ils se verront confier le mandat de créer des places. Au Québec, ce sont des organismes à but non lucratif (OBNL) qui sont responsables des centres de la petite enfance (CPE), mais c’est le gouvernement qui en finance l’achat des terrains et la construction des bâtiments.

La liste d’attente compte toujours 51 000 candidatures de parents désireux d’obtenir une place en CPE, ont aussi précisé les fonctionnaires du ministère de la Famille.

Ces modifications administratives entrent en vigueur dès aujourd’hui, a annoncé le ministre Mathieu Lacombe, en conférence de presse, vendredi matin, juste avant de se rendre au Salon bleu pour être grillé par les partis d’oppositions pendant deux heures dans le cadre d’une interpellation.

Selon les estimations du ministère présentées vendredi matin, ce coup d’accélérateur permettra d’avoir créé 5000 à 7000 nouvelles places d’ici un an puis, à terme, un total de 10 000 nouvelles places d’ici la fin du mandat de la Coalition Avenir Québec, en octobre 2022.

Le parti avait pourtant promis la création de 15 000 nouvelles places en CPE en début de mandat, un objectif réitéré par le ministère de la Famille, Mathieu Lacombe en février 2019.

«On aurait pu faire ça plus rapidement, s’il n’y avait pas eu de pandémie», a-t-il admis vendredi en conférence de presse.

«On m'a demandé si on allait respecter l'engagement qu'on avait pris en campagne électorale et que, visiblement, on n'était pas pour l'atteindre, a-t-il expliqué. Moi, ce que je vous dis, c'est : Regardez-nous aller, on fera le bilan à la fin. Et à ce moment-là, les gens pourront tirer leurs conclusions si, oui ou non, on a respecté nos engagements.»

Ce dernier s’est toutefois engagé à présenter un projet de loi pour «faire des changements davantage de structure» dans le réseau des CPE.

Le député libéral Marc Tanguay a qualifié le bilan du ministre de «désastreux» et de «catastrophe». «C’est le bulletin de Mathieu Lacombe, 18 %. Paroles, paroles, paroles, des promesses, il avait promis, en février 2019, 13 500 places, il en a livré 18 %», a-t-il martelé.

La porte-parole solidaire en matière de famille, Christine Labrie, s’inquiète de la situation dans les régions où le bassin de population ne justifie pas un projet de création de CPE.

«C’est un angle mort en ce moment et l’exode, l’hémorragie des éducatrices en milieu familial en ce moment, qui ferment leur milieu les unes après les autres, ça frappe tout le Québec, mais ça frappe vraiment de plein fouet toutes les petites communautés», a-t-elle fait valoir.

La péquiste Véronique Hivon a déploré quant à elle l’absence d’investissements pour embaucher davantage de main-d’œuvre lors de l’annonce du ministre Lacombe.

«Ce serait 3 000 éducatrices de plus qu’on doit trouver. Et la projection d’ici 2024, c’est qu’il va manquer 10 000 éducatrices au Québec», s’inquiète-t-elle.