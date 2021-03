Crème de topinambours, bacon et pomme grenade

Le topinambour est un légume que j’adore cuisiner. Un goût d’artichaut et de pomme de terre en ressort lorsqu’on le cuit. J’aime beaucoup en faire des potages car ils sont riches et soyeux. Avec le côté fumé du bacon et le craquant de la pomme grenade, ce potage deviendra un de vos plats signature.

Sachez que vous pouvez aussi caraméliser le topinambour au beurre ce qui en fera un potage plus foncé et avec un léger goût de noisette.

► Cliquez ce lien, afin de consulter la version détaillée de cette recette.