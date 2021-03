Des millions $ en indemnités de départ depuis deux ans

Le ménage chez Desjardins depuis deux ans a coûté des millions de dollars à la coopérative en indemnités de départ. Sept premiers vice-présidents ou détenteurs de poste supérieur se sont partagé un butin de 6,8 millions $.

C’est ce qu’on peut lire dans la circulaire de la coopérative financière, dévoilée hier. Le nom des personnes ayant toutefois profité d’une indemnité de départ, ces dernières années, n’y est pas dévoilé.

En 2019, quatre « preneurs de risques importants », soit des personnes occupant des postes de « vice-président », « de premier vice-président ou de niveau supérieur », se sont divisé 5,8 M$ en indemnités de départ.

Fuite de données

Cette année-là, Denis Berthiaume, ancien premier vice-président exécutif et chef de l’exploitation, et Chadi Habib, ex-premier vice-président technologies de l’information, avaient quitté l’organisation en décembre, soit six mois après l’annonce de la fuite de données qui a touché des millions de membres.

« La confiance que j’accorde aux membres de mon comité de direction est essentielle », avait alors indiqué lors d’un point de presse le PDG Guy Cormier. « Les événements des derniers mois m’amènent à la conclusion qu’il faut apporter des changements dans la composition de la haute direction. »

Desjardins n’a jamais voulu dire si ces deux hommes avaient reçu une indemnité de départ. Hier, il n’a pas été possible de confirmer s’ils figuraient parmi le quatuor ayant empoché une telle prime en 2019. Ils avaient toutefois le titre pour s’y retrouver.

Primes à l’embauche

L’an dernier, ce sont trois dirigeants qui se sont partagé 1 M$ en indemnité de départ. Desjardins mentionne que son groupe de « preneurs de risques importants » compte 140 cadres ou titulaires d’un poste supérieur.

Par ailleurs, comme prime pour la signature de contrats pour des postes clés dans sa direction, Desjardins a versé 1,3 M$ en deux ans à 13 cadres.

Là encore, il n’est pas possible de connaître le titre des dirigeants ayant profité de cet avantage financier.