Des objets nazis vendus par une entreprise montréalaise

Une maison de vente aux enchères de Montréal a été suspendue, cette semaine, d’une plateforme web après avoir tenté de vendre des objets nazis au grand public.

Une cartouche de gaz utilisée par les nazis dans les camps de la mort, des vêtements et des documents appartenant à des prisonniers juifs, des médailles avec des croix gammées, voilà le genre d’articles du Troisième Reich vendus par Madison’s Historical.

Cette maison de vente aux enchères, enregistrée à une adresse sur Le Plateau-Mont-Royal, a finalement été bannie mercredi d’une plateforme en ligne appartenant à Live Auctioneers.

Courtoisie Madison's Historical / LiveAuctioneers

C’est le Centre des amis de Simon Wiesenthal, un groupe de défense des droits des juifs en Ontario, qui a sonné l’alarme.

«Nous avons été profondément troublés par le manque de sensibilité de la maison de vente aux enchères, qui a non seulement choisi de vendre et de faire du profit avec des armes utilisées pour assassiner des Juifs, mais qui a également glorifié nombre de ces objets», exprime au Journal le président du Centre, Michael Levitt.

BEAUCOUP DE PROFITS

Madison’s Historical se décrit comme une entreprise spécialisée dans le matériel lié à la Seconde Guerre mondiale et à l’Holocauste. Avec la polémique créée par ses petites annonces, la compagnie a supprimé son site web personnel.

Le Journal a toutefois réussi à mettre la main sur plusieurs clichés des objets nazis vendus par la maison avant que le site Live Auctioneers ne les supprime.

Le prix demandé pour certains articles, comme les vêtements d’un prisonnier des camps de concentration, est entre 12 500$ et 18 000$. Madison’s Historical qualifie aussi «d’occasions uniques» et de «Saint-Graal» sa marchandise nazie qu’elle met aux enchères.

«C’est tout à fait grotesque et une insulte aux six millions de Juifs et aux millions d’autres personnes qui ont été assassinées par le régime nazi, estime Michael Levitt. Ces objets doivent se trouver dans des musées ou d’autres institutions éducatives où les gens peuvent mieux comprendre l’Holocauste.»

Courtoisie Madison's Historical / LiveAuctioneers

Depuis plusieurs années, le Centre des amis de Simon Wiesenthal réclame des lois pour rendre illégal ce genre de ventes au Canada.

Nos demandes d’entrevues avec la plateforme Live Auctioneers et Madison’s Historical sont restées sans réponse vendredi.

DES CITOYENS CHOQUÉS

Le Journal s’est rendu au bâtiment résidentiel où la Madison’s Historical dit s’abriter, sur la rue De Gaspé à Montréal, pour discuter avec le ou la propriétaire de la maison de vente aux enchères.

Nous avons échangé avec plusieurs copropriétaires de l’endroit. Aucun d’entre eux n’avait de l’information par rapport à ce commerce. Ils étaient tous sous le choc d’apprendre que ces ventes se réalisent sous leur toit.

Courtoisie Madison's Historical / LiveAuctioneers

«Ce commerce-là est inacceptable», dénonce la présidente du Syndicat des copropriétaires du bâtiment, Geneviève Gélinas.

«Par contre, je ne vois pas dans le profil d’aucun de mes copropriétaires qui ça pourrait être», ajoute-t-elle. Mme Gélinas assure qu’elle lancera un message d’avertissement à ses membres puisque les activités commerciales dans les condos où elle réside aussi sont illégales.