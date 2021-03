Des tartinades noisettes et chocolat

Saviez-vous que la tartinade noisettes et chocolat est une recette traditionnelle italienne ? Popularisé par Nutella, ce grand classique est délaissé à cause de l’huile de palme qu’il contient souvent, et qu’on veut boycotter pour des raisons environnementales et de santé.

Qu’à cela ne tienne ! Des entreprises québécoises ont développé de belles tartinades qui ne contiennent pas cet ingrédient litigieux, certaines versions étant sans noisettes, idéales pour les allergiques ! Plus aucune raison de s’en passer !

Allo Simone | Noisettes, chocolat noir et sarrasin

Coup de cœur pour les tartinades d’Allo Simone, et en particulier pour la version au sarrasin, au léger goût de pralin, dont les minuscules pépites explosent sous la dent ! Bon goût de noisette, bon goût de chocolat, tout en subtilité, et bon goût du sarrasin. Contient 50 % de noisettes !

► 8 g sucre/20 g

ChocoSquash | Cayenne

Une surprise dans la bouche, cette tartinade ChocoSquash au cayenne, certifiée végane. Fabriquée à partir de graines de citrouille biologiques, elle réjouit les amateurs de sensations fortes avec son goût de chocolat relevé d’une pointe de piquant. Ça réveille au déjeuner !

► 4 g de sucre/20 g

Orijin | Choco chanvre

Une tartinade originale au chocolat noir et aux graines de chanvre biologiques. Tout en douceur et peu sucré, son goût met bien en valeur le petit côté vert du chanvre. En plus de fournir les oméga-3 et 6 contenus dans les graines de chanvre, elle est sans gluten et sans OGM.

► 4 g de sucre/20 g

Juliette et chocolat | La Tartinette

La Tartinette de Juliette et chocolat offre un bel équilibre de goût entre les noisettes caramélisées, bien présentes, le cacao et la vanille. Sa texture onctueuse, qui fond dans la bouche, en fait un délice sucré qui plaira à toute la famille.

► 11 g sucre/20 g

Stefano Faita | Noisettes cacao

La tartinade de Stefano Faita est celle qui se rapproche le plus du Nutella, avec sa texture soyeuse et son goût pas mal sucré. Pourtant, aucune huile de palme dans cette gourmandise, présentée comme contenant 20 % plus de noisettes que les versions classiques.

► 11 g de sucre/20 g

Chaleur B Chocolat | Chocolat noisettes, Terroir Gaspésie

Un beau produit fabriqué en Gaspésie, cette fois à Carleton, mettant en valeur son terroir de bord de mer. Parfumée de mélilot, fleur sauvage au goût vanillé, et relevée d’une pointe salée provenant d’algues wakamé, chaque bouchée est un délice, peu sucré, tout en subtilité.

► 6 g sucre/20 g

La Sucrerie d’Émilie | Choco-érable

Fabriquées à East-Broughton, les tartinades de La Sucrerie d’Émilie se déclinent en plusieurs saveurs. Ici, la tartinade choco-érable, sans noisettes, parfaite pour les allergiques ! On y retrouve la texture du caramel et le mariage de goût du chocolat et de la tire d’érable.

► info non disponible

La Cuisine | Tournesol et chocolat noir

Parfait pour les amateurs de graines de tournesol, cette tartinade au franc goût de chocolat noir croustille sous la dent, grâce aux éclats de graines de tournesol torréfiées qu’elle contient. Un mariage de goût intéressant et une option santé, à peine sucrée, fabriquée à Sainte-Julie.

► 6 g de sucre/20 g

Couleur chocolat | Chocolat noisettes

Digne de l’artisan chocolatier gaspésien de Sainte-Anne-des-Monts qui l’a fabriquée, cette tartinade offre un délicieux goût de noisette et de vrai chocolat, un peu praliné. Un produit des plus chics ! Végane, pas trop sucré, et relevé d’une petite finale salée.

► 8 g de sucre/20 g

L’Alchimiste du sucre | Le p’tit choco-blanc

Il fallait y penser ! Une tartinade au chocolat blanc ! Un beau mariage surprenant, mais tout naturel, entre le goût très présent des noisettes, et celui, inimitable, du chocolat blanc. Une curiosité gourmande fabriquée à Montréal, à découvrir absolument.

► 7 g sucre/20 g