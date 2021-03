[BALADO] Du poulet au Bitcoin: histoire de la monnaie

On commence à échanger du métal vers 4000 avant JC, dans le bassin méditerranéen en Europe.

On utilisait notamment de l’or et de l’argent, des métaux rares, qu’on associait à la religion et au pouvoir, leur conférant ainsi de la valeur.

