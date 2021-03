Expansion à Québec pour Piscines et Spas Lotbinière

Plusieurs consommateurs de la grande région de Québec connaissent déjà Piscines et Spas Lotbinière pour son service hors pair. Bonne nouvelle, l’entreprise vient d’ouvrir une succursale dans la capitale!

Le printemps est à nos portes et bon nombre de Québécois rêvent déjà à l’été, surtout aux plaisirs aquatiques. Si vous songez à acquérir une piscine, si vous souhaitez vous prélasser dans un spa lors de la prochaine saison estivale, passez voir les nouvelles installations de l’entreprise, au 989 Pierre-Bertrand. Pour faciliter vos choix, plusieurs modèles sont en exposition et vous pouvez bénéficier des conseils avisés d’une équipe passionnée. Vous avez à cœur l’achat local? Vous y trouverez des produits conçus et fabriqués au Québec, dont la performante piscine hors terre Cornelius.

Tout pour la baignade

Peu importe vos critères en matière de spa, ils seront comblés avec des marques comme Dynasty, Great Lake ou Lumi-O. «Chacune possède des qualités que recherchent les différents utilisateurs. Nous prévoyons aussi l’arrivée prochaine d’une nouvelle ligne », mentionne le propriétaire Éric Laliberté.

Du côté des piscines, l’éventail est complet : modèles creusés, hors terre, en acier ou en résine, vous avez l’embarras du choix. Sur place, vous pouvez aussi obtenir une thermopompe, de même que les produits et le matériel d’entretien. Les services d’installation, d’ouverture, de fermeture et d’analyse d’eau vous procureront la tranquillité d’esprit. On y trouve même une sélection de jolis maillots de bain!

Une famille tissée serrée

Après avoir vu le jour dans une maison de Ste-Croix en 2006, Piscines et Spas Lotbinière n’a cessé de grandir. Aujourd’hui, c’est toute la famille, soit une douzaine de personnes (parents, enfants et conjoints) qui participent avec enthousiasme au succès de cette belle entreprise, solidement établie à la Place Apollon de St-Apollinaire et maintenant à Québec.