Hausse des cas de COVID-19 au Saguenay–Lac-Saint-Jean

La tendance à la hausse du nombre de cas de COVID-19 préoccupe la Santé publique du Saguenay–Lac-Saint-Jean, qui a vu 27 nouveaux cas enregistrés dans la région depuis le début de la semaine, dont huit cas vendredi.

Alors que le Saguenay–Lac-Saint-Jean n’avait pratiquement plus de cas depuis plusieurs semaines, cette nouvelle hausse pourrait s’expliquer par un mélange des effets de la semaine de relâche et du déconfinement, a indiqué le directeur régional de santé publique, le Dr Donald Aubin.

«Ce qu’on pense et qui inquiète surtout, c’est qu’il y a des indices qui me disent qu’on est sous-évalué en termes de nouveaux cas. Il y a sûrement plusieurs personnes qui sont contaminées et qui ne vont pas se faire dépister», a-t-il estimé.

Le Dr Aubin croit notamment que les gens sous-estiment leurs symptômes et préfèrent ne pas aller se faire dépister.

Il a donc tenu à rappeler que les centres de dépistage sont ouverts et disponibles et qu’il faudrait que la population soit plus attentive aux symptômes.

Cette légère hausse de cas ne marque cependant pas le début d’une troisième vague, a ajouté le Dr Aubin.

