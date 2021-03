Horacio Arruda, toujours aussi populaire auprès des Québécois

Après une année entière de pandémie de COVID-19, le directeur national de santé publique du Québec, le docteur Horacio Arruda, reste toujours aussi populaire auprès de la population.

Selon un sondage Léger effectué auprès de 1004 répondants, 72% se sont dits satisfaits ou très satisfaits du travail du Dr Arruda, contre 21% de personnes insatisfaites.

La satisfaction est plus élevée chez les 55-64 ans (83%), les retraités (80%), les 65 ans et plus (78%) et les répondants dont le revenu familial est de 100 000$ et plus (78%).

Des chiffres qui ne surprennent pas les analystes de l’émission La Joute sur TVA.

«Ce sont des chiffres qui ressemblent à ceux de M. Legault. C’est comme si les gens voyaient ça comme un ensemble», a expliqué Marc-André Leclerc.

«Je ne suis pas surprise. [...] Il a été dans les chaumières du Québec depuis un an. Les gens se sont attachés à ses qualités et à ses défauts. Il a une personnalité attachante», a ajouté Véronyque Tremblay.

«Les gens comprennent que ce n’est pas facile de gérer une crise.»

Pour Caroline St-Hilaire, cette satisfaction est somme toute logique en temps de crise.

«À moins de faire de grosses erreurs, c’est rare qu’en pleine tempête, les gens n’aient plus de sympathie envers les dirigeants», a-t-elle indiqué.

«Le docteur Arruda a réussi à entrer dans nos maisons, mais aussi dans les cœurs. À montrer qu’il était accessible même s’il est un scientifique.»

