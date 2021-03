Météo: des températures de nouveau sous zéro pour le week-end

Après la douceur de cette semaine, le Québec renouera avec des températures sous le point de congélation pour l’ensemble des secteurs, durant le week-end, où le temps sera généralement nuageux avec alternance de soleil et de nuages.

Des averses de pluie et parfois de neige sont en revanche attendues pour certains secteurs, selon Environnement Canada.

La journée de vendredi sera ensoleillée en après-midi et le mercure frôlera les 5 degrés. Mais les choses vont se gâter la nuit prochaine, puisque l’agence fédérale prévoit des averses de pluie et des averses de neige parfois fortes, avant de laisser place, samedi, à un temps marqué par une alternance de soleil et de nuages et des températures de moins 2 degrés.

C’est pratiquement le même topo qui prévaudra dans les régions de l’Estrie, la Beauce et le Centre-du-Québec, avec un mercure pouvant chuter à moins 5 degrés.

À Québec et dans le Bas-Saint-Laurent également, le temps sera nuageux se transformant ensuite en alternance de soleil et de nuages. Si les températures sont encore positives vendredi, on assisterait samedi et dimanche à un mercure sous zéro.

Dimanche, si on prévoit une alternance de soleil et de nuages à Montréal, ailleurs c’est de la neige intermittente qui est attendue, notamment en Estrie, à Québec et la Beauce, tandis que le mercure oscillera entre moins 6 et moins 2, selon les secteurs.