Tourisme: Robert Mercure confiant de pouvoir ramener des touristes à Québec dès cet été

Même si le virus n’a toujours pas dit son dernier mot, la ville de Québec est «bien placée» pour ramener une partie de sa clientèle touristique dès cet été, selon le nouveau directeur de l’Office du tourisme de Québec (OTQ).

C’est ce que Robert Mercure, qui entrera en poste le 26 avril, a affirmé, vendredi matin, lors d’un point de presse. La nomination de cet expert du domaine de l’hôtellerie a d’abord annoncée dans l’édition de vendredi du Journal.

«Cet été, si on joue nos cartes comme il faut, on peut se surprendre, prédit-il. Si on attend trop longtemps et qu’on ne frappe pas assez fort, on va perdre trop de joueurs (dans l’industrie hôtelière). Québec va rayonner au niveau de l’achalandage pour les hôteliers en comparaison à d’autres destinations au Canada. Le marché de l’agrément va retourner plus tôt (même s’il) sera freiné par les mesures sanitaires».

D’après lui, «à la fin de la pandémie, la compétition va être féroce. Avec tous les joueurs du milieu touristique, on est capable d’agir plus rapidement pour agrandir notre part du marché.»

S’il admet qu’il faudra d’abord se concentrer sur la clientèle québécoise et canadienne – surtout ontarienne - dans les prochains mois, il ajoute qu’il ne faut pas perdre la clientèle internationale de vue. Les touristes des États-Unis devraient faire leur retour à partir de l’automne 2021, pense-t-il.

Il ajoute que le fait que Québec soit une ville de taille moyenne peut constituer un atout, puisque ce type de destination est jugé «plus sécuritaire» du côté sanitaire.

Tourisme d’affaires

Interrogé sur le tourisme d’affaires, il a révélé que la demande pour organiser des congrès internationaux – autrement qu’en mode virtuel – sont en expansion à cause des nombreux événements annulés ces 12 derniers mois. «Il y a une demande refoulée, précise-t-il. Je pense qu’on va battre tous les records d’achalandage pour le marché affaires et événementiel. Quand on sera capable de rouvrir à pleine capacité, ça va être plein à craquer».

Satisfait d’avoir recruté cet ancien DG du Fairmont Château Frontenac, le maire Labeaume signale que «pour le prochain été, on met toute la gomme (pour) ne pas se faire oublier».

D’après lui, «on prépare une offensive sur les marchés canadien et québécois. On veut être là en premier. On a des choses à offrir. Oui, la ville est belle, mais il faut plus que ça. Il faut que les gens – les familles - comprennent qu’au-delà de la beauté et de l’espace, ils vont s’amuser s’ils viennent à Québec».

Il rappelle que la Ville s’apprêtait à effectuer une importante offensive publicitaire en direction de l’Asie, en mars 2020, au moment de l’éclatement de la crise sanitaire. «On va actualiser ça de nouveau. On va rependre où on a laissé (les choses) aussitôt que ce sera possible.»