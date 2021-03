Photoshop est enfin compatible avec les Mac M1

Les utilisateurs de Photoshop sont très nombreux à travailler sur les ordinateurs Mac d’Apple, d’autant plus qu’ils sont souvent parmi les premiers à adopter les plus récents systèmes tournants sous macOS.

Cette semaine, l’éditeur Adobe a annoncé qu’il distribuait la première version de Photoshop conçue pour les nouvelles puces-systèmes M1 d’Apple.

Comme l’ancienne version de Photoshop était codée pour tourner sur les processeurs Intel des ordinateurs Mac, celle-ci devait passer par l’émulateur Rosetta 2 pour qu’elle puisse être compatible avec les nouvelles puces-systèmes M1 des nouveaux MacBook Pro, MacBook Air et Mac mini.

Pour rappel, une puce-système ou système sur puce (system-on-chip ou SoC en anglais) combine le processeur, la carte graphique, les fonctions d’apprentissage machine, la mémoire cache et la mémoire vive. Seul le stockage SSD est à part. C’est d’ailleurs une architecture SoC identique à celle des appareils mobiles iPhone et iPad.

Adobe affirme que Photoshop version M1 apporte des gains de performance significatifs par rapport à la version Intel émulée sur ces mêmes puces M1. Dans ses tests, l’éditeur avance qu'un large éventail de fonctionnalités s'exécutent en moyenne 1,5 fois plus vite que sur les systèmes de génération précédente configurés de manière similaire.

« Nos tests couvrent un large éventail d'activités, y compris l'ouverture et l'enregistrement de fichiers, l'exécution de filtres et les opérations de calcul lourd comme Content-Aware Fill et Select Subject, qui sont toutes nettement plus rapides. Nos premières analyses comparatives montrent également que certaines opérations sont nettement plus rapides avec la nouvelle puce. »

Et comme il s’agit d’une application universelle, Photoshop est optimisé pour tourner sur les Mac à processeur Intel ou puce-système M1.

Super résolution

Nouveau chez Adobe, la fonction Super résolution de l’extension Adobe Camera Raw permet d’effectuer la conversion ascendante d’une photo de 10 à 40 mégapixels en un seul clic, avec des résultats de très haute qualité, promet Adobe.

Cette fonction Super Résolution, écrit Adobe, « utilise un modèle avancé d'apprentissage automatique formé sur des millions de photos. Grâce à ce vaste ensemble d'apprentissage, Super Résolution agrandit intelligemment les photos tout en conservant des bords nets et en préservant les détails importants. Et comme elle est alimentée par votre carte graphique (GPU), elle est très rapide ».

Pour les intéressés, l’expert Eric Chan explique en détail cette fonction Super Résolution dans son blogue.