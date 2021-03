Projet Laurentia: le BAPE est nécessaire, selon le PQ

Le Parti québécois et Québec solidaire ont vivement réagi vendredi à la distribution d’un document à la population sur le projet Laurentia du Port de Québec.

Le porte-parole du PQ en matière d’environnement et de lutte contre les changements climatiques, Sylvain Gaudreault et plusieurs collègues ont réclamé la tenue d’une étude du BAPE à propos du projet Laurentia, un terminal intermodal de conteneurs en eau profonde que souhaitent aménager le Port de Québec et ses partenaires.

Selon le PQ, le BAPE est le seul à pouvoir fournir des réponses satisfaisantes aux préoccupations légitimes de la population, et ce, avant la réalisation du projet.

Pour Sol Zanetti, député solidaire de Jean-Lesage, le dépliant distribué par courrier à la population n’est que le deuxième acte de l’opération charme du Port de Québec.

« L’administration portuaire se met littéralement le doigt dans l’œil si elle pense que les gens de Québec vont gober ça sans rien dire. Nous exigeons un retrait complet du financement du gouvernement du Québec au projet Laurentia », a-t-il dit.

Dans le document distribué, le Port de Québec explique qu’il s’applique chaque année à poursuivre ses initiatives pour contribuer à l’amélioration de qualité de vie.

« Aujourd’hui, le Port est heureux d’annoncer qu’il désire profiter de la réalisation du projet Laurentia pour mettre en place d’autres actions concrètes liées à la bonification de la qualité de vie de nos quartiers environnants. De ce fait, le Port de Québec désire créer un fonds lié au succès anticipé de Laurentia et visant à financer des projets destinés aux organismes communautaires et sociaux, dont la portée rejoint les quartiers de La Cité-Limoilou », peut-on notamment lire.