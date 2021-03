Rien n’est perdu pour Laurence Vincent Lapointe

La canoéiste Laurence Vincent Lapointe devra patienter avant de savoir si elle participera ou non à l’épreuve individuelle des Jeux olympiques de Tokyo cet été, mais les espoirs sont encore bien présents.

Après avoir remporté la première finale de C-1 200m, jeudi, en lever de rideau des essais olympiques à Burnaby, en Colombie-Britannique, Vincent Lapointe s’est inclinée à deux reprises, vendredi, face à Katie Vincent dans deux courses très chaudement disputées, dont la décisive qui s’est soldée par un écart de 0 s 032.

Parce que les deux partenaires de C-2 comptaient chacune une victoire, elles ont croisé le fer pour un duel décisif.

Vincent est maintenant assurée de prendre le départ en C-1 à Tokyo. Pour la canoéiste de Trois-Rivières, tous les espoirs ne sont pas perdus, mais le Canada devra obtenir deux entrées pour qu’elle puisse s’élancer en bateau individuel.

Vincent Lapointe et Vincent feront équipe, samedi, à l’occasion du C-2 500 m. En remportant les deux finales, les détentrices du record mondial se placeraient en bonne position si la Fédération internationale de canoë (ICF) octroie un laissez-passer au Canada en C-2.

Les chances du Canada d’obtenir cette deuxième entrée aux Jeux sont excellentes, ce qui permettrait à Vincent Lapointe de courir elle aussi en C-1.

Lors de la première course de la journée, Vincent Lapointe, qui est tombée à l’eau dans un effort ultime de remporter la victoire, et Vincent ont franchi le fil d’arrivée en 45 secondes et des poussières.

« Les filles ont réalisé des temps qu’on voit l’été habituellement dans l’eau chaude, a mentionné l’entraîneur-chef de l’équipe nationale de canoë féminin Mark Granger. Ce sont des temps qui leur permettent de se situer dans les meilleures au monde. À titre de comparaison, la médaillée d’or du mondial en 2019 a réussi un temps de 47 secondes. »

Deuxièmes Jeux olympiques

Photo Agence QMI, Toma Iczkovits

Les nouvelles étaient beaucoup plus réjouissantes pour Andréanne Langlois. La kayakiste native de Lac-Beauport qui porte les couleurs du club de Trois-Rivières a obtenu son billet en remportant l’épreuve du K-4 500m en compagnie d’Alanna Bray-Lougheed, Michelle Russell et Madeline Schmidt. Elles ont remporté la première finale, jeudi, avant de récidiver vendredi.

« Je suis hyper contente qu’on ait réussi la performance souhaitée, a-t-elle exprimé. Nous étions confiantes avant de nous aligner sur la ligne de départ, mais on ne sait jamais ce qui peut arriver lors d’une journée de course. Dans les deux courses, nous avions une bonne avance. »

Langlois et ses partenaires sont jumelées seulement depuis cet hiver. Cet été, au moment du retour à l’entraînement après la pause reliée à la pandémie, Langlois ramait avec les filles qui ont pris part aux Jeux panaméricains au Pérou en 2019 avec elle.

À la lumière des temps réalisés en camp d’entraînement sur l’île de Vancouver en janvier en K-1 et après avoir tenté différentes combinaisons, les entraîneurs ont retenu les quatre filles les plus rapides au sein de la même embarcation.

« La chimie entre les filles s’est faite rapidement, a indiqué Langlois. Il s’agissait de notre première compétition disputée dans des conditions qui n’étaient pas optimales en raison du froid. Il y a place à l’amélioration. Notre bateau a beaucoup de potentiel. »

Émotions

Ravie de sa sélection pour les Jeux, Langlois était toutefois déçue de ne pas avoir remporté l’épreuve du K-1 200m. Russell a gagné les deux finales.

« J’ai des émotions chamboulées, a illustré celle qui a pris part aux Olympiques de 2016 à Rio. J’ai eu une malchance et ça me laisse un goût amer. Nous sommes dans une baie et j’ai frappé un nénuphar et j’ai été ralentie. »

Deuxième lors de la première finale, Langlois a terminé au 3e rang lors de la seconde.

Langlois a toujours espoir de participer à une épreuve individuelle à Tokyo étant donné que le Canada possède deux entrées en K-1.

En plus du K-4, elle prendra part au K-1 200m ou au K-2 500m.