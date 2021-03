Robert Mercure à la tête de l’Office du tourisme

Importante prise pour la Ville de Québec qui nommera Robert Mercure — une figure très connue du domaine de l’hôtellerie — à la tête de l’Office du tourisme de Québec (OTQ), a appris Le Journal.

L’annonce sera faite ce matin, en point de presse, par le maire Labeaume. Il sera accompagné de l’homme qui a œuvré au sein de plusieurs hôtels renommés à travers le monde ces dernières années.

M. Mercure connaît bien Québec, puisqu’il a dirigé Le Château Frontenac, entre 2007 et 2018, période marquée par des travaux de rénovation majeurs du célèbre hôtel.

En septembre 2018, il a été désigné par le gouvernement du Québec comme PDG du Palais des congrès de Montréal, un poste où il sera finalement resté durant deux ans et demi.

« C’est vraiment une très grosse prise. Il a la ville de Québec tatouée sur le cœur et on s’attend à ce qu’il mette au travail les différents acteurs du tourisme à Québec », nous a précisé une source bien informée en insistant sur le fait que le secteur touristique a été lourdement touché par la pandémie des 12 derniers mois.

Au cours de sa carrière, Robert Mercure a dirigé plusieurs hôtels de la chaîne Fairmont, que ce soit à Monaco, Montréal, Toronto ou à Québec. Il a occupé des postes de direction dans des hôtels de la chaîne Sheraton à Washington DC, à Savannah (Géorgie) et à Boston. Il est titulaire d’un baccalauréat en économie et en finance de l’Université du New Hampshire.

L’hôtellerie dans l’ADN

Au cours des dernières années, à longueur d’entrevues, M. Mercure a répété que l’hôtellerie « fait partie de (son) ADN », puisque ses parents et ses grands-parents détenaient plusieurs hôtels et restaurants à Granby et qu’il y a lui-même travaillé durant son adolescence comme plongeur, serveur ou aide-cuisinier.

M. Mercure remplacera Benoit Pigeon, qui a quitté son poste de directeur de l’OTQ, au début de 2021, après y être demeuré à peine 18 mois. Les raisons précises de ce « départ d’un commun accord », selon l’expression du maire Labeaume, n’ont pas été communiquées.