Rudy Giuliani, candidat malgré lui au titre de «pire second rôle» pour «Borat 2»

Rudy Giuliani, ancien maire de New York et avocat de Donald Trump, ne savait pas qu'il figurerait dans le film «Borat 2» mais cela ne l'a pas empêché d'obtenir vendredi deux nominations pour les Razzies, prix satiriques qui récompensent les pires films de l'année avant la cérémonie des Oscars.

Dans la suite des aventures du journaliste kazakh fictif incarné par l'humoriste Sacha Baron Cohen, Rudy Giuliani est interviewé dans une chambre d'hôtel par la jeune et entreprenante fille de Borat, prétendument mineure, jouée par l'actrice bulgare Maria Bakalova.

La scène se termine sur un lit où M. Giuliani glisse la main dans son pantalon, sans se douter que le moment embarrassant est saisi par des caméras cachées. L'avocat a démenti toute mauvaise intention de sa part, expliquant qu'il remettait seulement sa chemise dans son pantalon.

Cette prestation aussi mémorable qu'involontaire a valu à Rudy Giuliani une nomination pour le Razzie du «pire second rôle masculin» et du pire duo au côté de Maria Bakalova. Cette dernière est en lice pour les Golden Globes et semble avoir des chances d'être sélectionnée la semaine prochaine par les Oscars.

L'actrice Glenn Close a eu aussi les honneurs des nominations des Razzies pour son rôle de matriarche bourrue dans «Une ode américaine», film diffusé sur Netflix et qui a suscité des réactions mitigées.

En tête de cette édition 2021, on trouve le remake de «Dolittle» avec Robert Downey Jr et le drame érotique polonais de Netflix «365 jours», qui ont tous deux récolté six nominations.

Les «Golden Raspberry Awards», nom officiel des Razzies, ont été inventés dans un salon de Los Angeles en 1981 par d'anciens étudiants en cinéma et des professionnels d'Hollywood.

Les heureux lauréats reçoivent un trophée représentant une framboise de la taille d'une balle de golf posée sur une bobine de film Super 8.