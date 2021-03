Un an de pandémie: une mauvaise journée qui dure depuis un an pour les médecins

Environ 65% des médecins ont ressenti de l’anxiété directement associée à la pandémie, selon un récent sondage de l’Association médicale canadienne (AMC). Or, seulement 16% ont demandé de l’aide, révèle la même étude.

«La vocation nous amène à être près de nos patients. Parfois, on absorbe plus qu’on n'est capable de prendre», illustre Abdo Shabah, urgentologue à l’hôpital Jean-Talon et membre du conseil d’administration de l’AMC.

«La dernière année a été difficile pour tous les médecins. C’est comme si c’était la pire journée de notre carrière, mais multipliée par 365», a-t-il ajouté au micro de Caroline St-Hilaire.

L’AMC s’inquiète des effets à long terme des traumatismes psychologiques vécus par le personnel soignant et invite toutes les personnes qui ont besoin d’aide à se manifester.