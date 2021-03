Un concours pour recycler les morceaux du vieux pont Champlain

Vous n’avez pas réussi à mettre la main sur l’un des sièges à vendre lors du démantèlement du Forum de Montréal? Consolez-vous, il est encore temps de vous reprendre et de dénicher l’une des 400 pièces d’acier de l’ancien pont Champlain.

Avec la hausse vertigineuse du prix des matériaux de construction, l’une des composantes de la structure pourrait servir pour la conception d’une œuvre d’art public, ou même pour la construction d’un cabanon.

«Il y a de toutes petites pièces, il y a d’immenses pièces. La plus grosse pèse 6000 kilos et est à vendre pour 485 dollars», a indiqué Nathalie Lessard, des Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée.

«C’est une invention à la créativité. La limite, c’est la créativité des gens», a-t-elle ajouté. Les pièces sont vendues au prix de la valeur à la ferraille.

Seul bémol: il faut vous débrouiller pour aller les chercher vous-mêmes!