Un officier de l’armée témoigne des difficultés de dénoncer

Un officier de l’armée a témoigné de la difficulté qu’il a eue à trouver le bon endroit pour rapporter une allégation d’inconduite sexuelle que lui avait confiée une autre employée des Forces armées, évoquant une «fracture générationnelle» dans les façons de faire de l’armée.

Le capitaine de corvette (Capc) Raymond Trotter a dévoilé devant le comité de la Défense vendredi toutes les craintes et les hésitations qu’il a eues en février lorsqu’une employée de l’armée lui avait fait part d’une inconduite qu’aurait eue à son égard le nouveau chef d’état-major Art McDonald.

Parfois émotif, il a expliqué que ses tentatives de signaler les allégations ressemblaient aux Douze travaux d’Astérix, en ce sens où il se faisait rediriger d’un endroit à l’autre, sans que personne ne prenne finalement en charge le dossier.

«Pendant 24 heures, je faisais du surplace», a-t-il dit.

Expliquant que son témoignage au comité pourrait rendre son avenir «incertain» au sein des Forces armées, le Capc Trotter a mis sur pied une campagne de sociofinancement sur la plateforme GoFundMe au cas où il devait perdre son emploi.

«Je ne sais pas comment je me sens et si j’ai envie de revenir au travail», a-t-il dit.

Il a fait état d’une «fracture générationnelle» au sein de l’institution militaire, où les militaires avec plus d’ancienneté et les plus juniors ne partagent pas les mêmes façons de faire en ce qui a trait à la sexualité.

«De mon expérience limitée, il me semble que les officiers seniors ont un traitement de faveur lorsqu’il y a des allégations d’inconduites sexuelles. Je crois que c’est parce que les personnes responsables de faire affaire avec les allégations sont les officiers seniors et qu’ils ont des connexions ou des relations avec les officiers responsables [des enquêtes]», a fait savoir le Capc Trotter.

Ce témoignage offre une autre incursion dans la supposée culture d’impunité qui a préséance au sein des Forces armées canadiennes, alors que le ministre de la Défense Harjit Sajjan a lui aussi eu à témoigner sur le sujet pour une deuxième fois en moins d’un mois.