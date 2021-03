Vous risquez d’attendre longtemps vos électros

Votre maison est en chantier ? Commandez vos électroménagers dès maintenant, car vous risquez de ne pas les obtenir à votre déménagement.

La pandémie a bouleversé des pans complets de l’économie. Mais son impact fut particulièrement ressenti dans le secteur manufacturier. Notamment pour certains produits où une poignée de fabricants assemblent toutes les marques, comme les électroménagers.

Ils ont fermé leurs usines quelques mois au plus fort de la pandémie, l’an dernier. Ils peinent à rattraper d’énormes retards de production, qui se sont répercutés jusque dans nos magasins de meubles. Les retards se sont fait ressentir sur toute la chaîne : pièces, assemblage, expédition par bateau...

Résultat : ce que vous commandez aujourd’hui au magasin, vous ne l’obtien-drez peut-être pas avant des mois. Pour certains modèles, il faut attendre jusqu’à 12 semaines.

C’est une première en 30 ans, selon plusieurs marchands.

Ce qui complique les choses : les retards ne sont pas les mêmes selon les modèles ou les marques de cuisinières, de frigos ou de laveuses-sécheuses. Certaines n’ont subi aucun retard (surtout pour les modèles populaires), d’autres l’ont rattrapé, mais plusieurs sont encore aux prises avec d’importantes ruptures de stock. Certaines marques ont même suspendu la vente de plusieurs modèles, d’autres étiré les délais de livraison de leurs produits haut de gamme, qui prennent plus de temps à fabriquer.

Le problème est particulièrement criant pour certains poêles ou frigos fabriqués aux États-Unis ou au Mexique, où les usines ont été durement frappées par les mesures de distanciation et les approvisionnements approximatifs.

Surchauffe

Et le marché immobilier québécois en surchauffe amplifie la pénurie : les consommateurs vendent et achètent de nouvelles maisons, les premiers acheteurs font de même, et ils en profitent pour acheter des électroménagers neufs. De plus, bon nombre de Québécois ont profité de la pandémie pour faire des rénovations et pour remplacer leurs électros. Sans oublier les rabais consentis sur les modèles écoéner-gétiques. Certaines sources évoquent une hausse de 20 % des ventes d’appareils neufs depuis un semestre.

Pire, devant la pénurie, de nombreux consommateurs ont choisi de réparer leurs appareils au lieu de les changer. Il en résulte une pénurie... de pièces. Ils doivent donc se résoudre à acheter du neuf.

Beaucoup de marchands n’osent le dire ouvertement, mais ils s’attendent à un retour à la normale seulement l’été prochain. Au mieux.

Conseils