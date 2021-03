BERNIER, Madone



À l'hôpital de Lasalle, le 25 janvier 2021, à l'âge de 83 ans, est décédée d'un arrêt cardiaque, Mme Madone Bernier. Native de l'Islet, elle était la fille de feu Mme Adèle Fortin et de feu M. François Bernier.. Elle laisse dans le deuil sa soeur Micheline (religieuse du Bon-Pasteur de Québec); ses amies de toujours Nicole Thibault, Colette Mercier, Thérèse Trudel, Hélène St-Onge-Poirier et Denise Parent-Girard. Elle était la soeur et la belle-soeur de: feu Jeanne (feu Jean-Louis Chartier), feu Roger (feu Marguerite Bilodeau), feu Alfreda (feu Louis-Georges Gagnon), feu Rose (feu Robert Laberge), feu Henri (feu Thérèse Bernier), feu Conrad (Irène Dionne), feu Françoise (feu Rosaire Marois). Sont aussi affectés par son départ plusieurs neveux et nièces, autres parents et ami(es). Elle a fait don de son corps à la science.Un grand merci aux infirmières des Tours Angrignon pour leur soutien, leur écoute, leur chaleur humaine et les excellents soins prodigués.