Après un an, il est temps de nous réconcilier

« Les gens de mon pays Ce sont gens de paroles Et gens de causerie Qui parlent pour s’entendre ».

Ces mots de Gilles Vigneault n’ont pas été entendus lorsque l’OSM et Kent Nagano ont interprété Les gens de mon pays pendant la cérémonie en mémoire aux victimes de la COVID-19. Ils résonnaient néanmoins en écho de cette œuvre à hauteur d’hymne national.

Parler pour s’entendre. Après une année où on s’est beaucoup chicanés sous les arcs-en-ciel.

Des raisons de se chicaner

Qui ne s’est pas chicané avec quelqu’un qu’il aime au sujet de la pandémie ?

Il y a des gens qui pensent que cette pandémie n’est qu’une vaste fumisterie, mais même avec celles et ceux qui prenaient le virus au sérieux, des raisons de se chicaner, il y en a eu en masse.

On s’est emportés contre des personnes qui, n’ayant pas peur pour eux-mêmes, ne faisaient pas attention aux autres en appliquant les directives ; contre d’autres qui les imposaient avec un zèle militaire.

Ceux qui pensaient que le remède du confinement cause plus de dommages que le mal lui-même ; ceux qui ne voyaient que des demies-mesures dans les gestes des gouvernements.

On a raisonné ceux qui se croyaient en dictature ; on a dit à ceux qui assimilaient la moindre critique à un crime séditieux qu’on vivait encore en démocratie.

Ceux-ci qui pensent qu’on n’a pas assez entendu les personnes qui étaient affectées par cette crise ; ceux-là qui pensent qu’elles auraient dû endurer sans se plaindre.

Ceux qui ont peur du vaccin ; ceux qui pensent qu’on devrait le rendre obligatoire.

La modération a été la première victime de la pandémie.

Nous sommes divisés

C’est le grand tabou de cette crise, caché derrière le taux de satisfaction envers le gouvernement.

Nous achevons cette crise divisés, blessés dans certaines de nos relations personnelles.

Il s’agit de regarder sur les réseaux sociaux. Il n’y a pas qu’entre conspirationnistes que ça se chicane.

Alors que nous voyons la lumière au bout du tunnel, il est temps de nous réconcilier.

Celui qui devrait nous donner l’exemple, c’est notre premier ministre.

Lui-même n’a pas toujours aidé, notamment quand il nous incitait à dénoncer nos voisins, un appel épeurant à entendre en démocratie.

Il n’a pas aidé encore, en invitant les leaders de la société à ne plus critiquer les règles de la Santé publique, affirmant que c’était contre la science. Or, c’est lui qui a passé la crise à nous expliquer que les directives sanitaires étaient son arbitrage entre le souhaitable, le nécessaire, l’essentiel et le faisable.

À la fin, tous les choix sont politiques et ils sont tous critiquables, dans le respect de la bonne foi de chacun.

Gens de causerie

On a besoin de se réconcilier. C’est le temps.

Pour y arriver, il faut se pardonner.

C’est ainsi que, entre gens de causerie, nous parlerons de nouveau pour nous entendre.