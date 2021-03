«Ça finira par nous rattraper»–Nick Suzuki

Le Canadien occupe toujours la quatrième place de la section Nord, la dernière donnant accès aux séries éliminatoires. Sauf que ces deux revers aux mains des Flames ont permis à ces derniers de s’approcher à seulement deux points de l’équipe montréalaise.

« Ce n’est pas de l’inquiétude. C’est surtout de la déception. Ces points [que nous perdons], ça finira par nous rattraper à la fin du parcours. Nous sommes déjà rendus à la mi-saison, nous devons gagner des matchs et accumuler des points. »

– Nick Suzuki

Les joueurs du Canadien ont eu les deux pieds dans le ciment une bonne partie de la soirée. Dans pareil cas, difficile d’afficher de la cohésion.

« Les Flames sont sortis forts. Ils ont joué de façon rapide sur toute la surface. Ils étaient toujours plus vites que nous. Pour notre part, on a souvent abandonné notre partenaire. On ne se soutenait pas les uns les autres. Nous avons donc passé plus de temps que prévu dans notre territoire. »

–Jeff Petry

Au début de la troisième période, Nick Suzuki et Corey Perry sont violemment entrés en collision derrière le filet de Jacob Markstrom. Même si Perry a encaissé le gros du choc, Suzuki a dû se plier au protocole des commotions cérébrales.

« Je n’ai jamais rien ressenti au niveau de la tête. Je n’ai qu’une brûlure sur le dessus de la lèvre. Mais quelqu’un de la LNH est venu dire au soigneur que je devais me plier au protocole. J’ai facilement passé le test. »

– Nick Suzuki

Treize secondes, 14 secondes, 19 secondes et 18 secondes : quatre des cinq premières présences de Phillip Danault sur la patinoire ont été de courte durée. Il y avait assurément quelque chose qui clochait.

« Perdre Phil pendant un moment au cours de la première période, c’est assurément un défi. Phil n’était pas à 100 %. C’est quelque chose qui est arrivé au début du match. Ce n’est rien de grave, mais ça l’empêchait de donner son maximum. »

– Dominique Ducharme