Couvre-feu: demande de sursis rejetée pour les juifs hassidiques

Les juifs hassidiques devront continuer de se conformer au couvre-feu débutant à 20 h en zone rouge, leur demande de sursis ayant été rejetée vendredi par la Cour supérieure.

Le Conseil des juifs hassidiques du Québec s’était tourné vers les tribunaux en matinée pour demander à ce que les juifs hassidiques puissent échapper dès maintenant à l’obligation de respecter le couvre-feu, dans le contexte du changement d’heure qui surviendra dans la nuit de samedi à dimanche. L’heure avancée va en effet faire en sorte de repousser le coucher du soleil de soixante minutes, empêchant la communauté de respecter ses obligations religieuses dans le contexte du couvre-feu.

La troisième prière des juifs orthodoxes doit se faire 2 h 30 après le coucher du soleil. L’heure avancée repoussant la pleine noirceur vers environ 20 h à partir de dimanche, il ne sera donc plus possible pour eux de sortir pour se rendre à la synagogue, le couvre-feu étant en application de 20 h à 5 h, depuis le 9 janvier dernier.

Dans sa décision de vendredi, le juge Brian Riordan dit non au sursis demandé par le Conseil des juifs orthodoxes, et écrit que de «permettre à des communautés d’outrepasser [l’application du couvre-feu] mettrait la santé publique en péril» et que cela «créerait un précédent qui, le tribunal en est convaincu, résulterait dans des décès [...]».

Il n’a pas été possible samedi d’obtenir la réaction du Conseil, alors que le shabbat se poursuivait.

La cause des juifs hassidiques pour obtenir une dérogation relative au décret gouvernemental sur le couvre-feu demeure. La décision de vendredi ne touchait qu’au sursis que demandait la communauté pour pouvoir dès maintenant ne pas avoir à respecter le couvre-feu, ou du moins le respecter seulement après la troisième prière du jour.