COVID-19: légère hausse des cas au Québec, bond en Ontario

Le nombre de nouveaux cas de COVID-19 répertoriés au Québec est demeuré stable, samedi, alors qu’il continue d’augmenter en Ontario.

La Belle Province a signalé 789 infections et 11 décès supplémentaires lors de la dernière journée. Samedi, on soulignait le premier anniversaire de la déclaration du premier ministre François Legault qui avait mis le Québec sur pause, le 13 mars 2020. Douze mois plus tard, on compte un cumulatif de 296 918 contaminations et de 10 535 décès.

Ce sont dans les zones rouges où l’on continue de détecter le plus le virus, soit Montréal (354 cas), Laval (84 cas), la Montérégie (69 cas), les Laurentides (63 cas) et Lanaudière (62 cas). Les infections sont toutefois en hausse en Outaouais, où elles sont passées de 22 à 48 cas en 24 heures.

Les hospitalisations sont stables (551, +1) et le nombre de gens requérant des soins aigus est demeuré inchangé (106).

Plus de 31 500 personnes ont été vaccinées vendredi, ce qui constitue un record, et près de 27 000 prélèvements ont été réalisés jeudi.

En Ontario, on a rapporté 1468 cas samedi et 11 décès. La veille, on avait signalé 1371 cas et jeudi 1092, comme quoi une croissance est observée. Toronto demeure la plus touchée (381 cas), devant les régions de Peel (226 cas) et de York (168 cas). La province la plus peuplée au pays cumule jusqu’ici 316 359 infections et 7138 morts.

En fin de matinée, le Canada comptabilisait 905 476 cas (+2257) et 22 424 décès (+22).

La situation au Canada:

Ontario: 316 359 cas (7138 décès)

Québec: 296 918 cas (10 535 décès)

Alberta: 137 562 cas (1935 décès)

Colombie-Britannique: 86 867 cas (1397 décès)

Manitoba: 32 607 cas (912 décès)

Saskatchewan: 30 369 cas (404 décès)

Nouvelle-Écosse: 1666 cas (65 décès)

Nouveau-Brunswick: 1465 cas (30 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 1012 cas (6 décès)

Nunavut: 381 cas (1 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 143 cas

Yukon: 72 cas (1 décès)

Territoires du Nord-Ouest: 42 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 905 476 cas (22 424 décès)