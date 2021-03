Dans l’œil du Québec inc.: une acquisition surprenante

Chaque semaine, nous faisons un survol des transactions d’initiés, des investissements dans les jeunes entreprises d’ici et de l’actualité des entreprises cotées en Bourse.

Partenariat inusité entre Mirego et Premier Tech

Photo courtoisie

Premier Tech de Rivière-du-Loup a causé la surprise en annonçant l’acquisition de la techno Mirego de Québec pour une somme non divulguée. Une alliance inusitée étant donné que Premier Tech est notamment spécialisée dans l’horticulture, tandis que Mirego conçoit des applications. « L’objectif, c’est de propulser la croissance de Mirego », affirme Albert Dang-Vu, PDG de l’entreprise fondée en 2007, en évoquant les ressources financières et la forte présence internationale de Premier Tech.

Il réalise un gain brut de plus de 300 000 $

Marc Knuepp, premier vice-président à la comptabilité financière à la Banque Nationale, a fait un profit de plus de 307 000 $, cette semaine, en exerçant des options d’achat d’actions. Après impôts, il encaissera 205 000 $. À l’emploi de l’institution depuis 1989, M. Knuepp partira à la retraite le 1er mai. Le titre de la Nationale a récemment atteint un nouveau sommet historique, deux semaines après la publication de résultats supérieurs aux attentes.

Dialogue s’en va en Bourse

La firme montréalaise de télémédecine Dialogue recueillera au moins 100 millions $ en s’inscrivant à la Bourse de Toronto. L’entreprise atteindra probablement une valeur d’au moins 500 millions $. Fondée en 2016, Dialogue offre des services de médecine privée aux salariés de grands employeurs comme BRP, Google, Samsung, Air Canada et Ubisoft. Parmi ses principaux actionnaires, on compte la Sun Life, la Caisse de dépôt, Power Corporation, White Star Capital et la Banque Nationale.

D-BOX récolte 5,75 M$

Photo d'archives

Technologies D-BOX de Longueuil a récemment recueilli 5,75 M$ grâce à une importante émission d’actions. D-BOX s’est fait connaître grâce aux sièges de cinéma haptiques qui bougent en fonction de l’action sur l’écran. L’entreprise a récemment mis l’accent sur le marché des consommateurs avec un siège pour cinéma maison compatible avec plus de 2000 films, séries et pièces musicales encodés. Il coûte plus de 4600 $.

Le grand patron de GDI encaisse 12 M$

Claude Bigras, le PDG de GDI Services aux immeubles, vendra pour près de 12,1 M$ d’actions de la firme montréalaise. La participation de M. Bigras dans GDI passera ainsi de 13 % à 12 %. « Je demeure un actionnaire important déterminé à aider l’entreprise à passer au niveau supérieur », assure-t-il. Au printemps 2020, Claude Bigras avait vendu pour 17,3 M$ d’actions de GDI. Depuis novembre, l’entreprise vaut plus d’un milliard $ en Bourse.