[EN DIRECT 13 MARS] Tous les développements de la pandémie

Que ce soit au Québec ou ailleurs sur la planète, la pandémie de COVID-19 bouleverse nos vies depuis près d'un an.

Vous retrouvez ici toutes les nouvelles au fil de la journée liées à cette crise qui frappe la population, les gouvernements et l'économie.

Les bilans

PLANÉTAIRE

Cas: 119 165 535

Morts: 2 641 567

CANADA

Cas: 903 233, dont 296 143 au Québec

Décès: 22 404, dont 10 526 au Québec

VOICI TOUTES LES NOUVELLES DU VENDREDI 13 MARS

7h52 | La France espère dépasser son objectif de vaccination

La France espère dépasser l’objectif des 10 millions de personnes vaccinées contre la COVID-19 à la mi-avril, a déclaré samedi le premier ministre Jean Castex, tout en épinglant les laboratoires pour les retards dans les délais de livraison.

AFP

7h47 | Vaccin: AstraZeneca annonce de nouvelles réductions de livraisons à l’UE

Le géant pharmaceutique britannico suédois AstraZeneca est confronté à de nouvelles réductions de livraisons de son vaccin contre la COVID-19 à l’Union européenne, invoquant des restrictions d’exportation.

AFP

7h07 | COVID-19 : Amendes salées pour rassemblement arrosé à Cantley

Sept résidents de l’Ontario rassemblés dans une résidence louée sur AirBnB à Cantley, dans l’Outaouais dans la nuit de vendredi à samedi, payeront beaucoup plus cher leur séjour dans la province en raison du non-respect des règles sanitaires contre la COVID-19.

Photo d'archives

1h00 | 18 vies sacrifiées en combattant la COVID

Après un an de pandémie, 10 526 Québécois sont morts de la COVID-19, dont 18 vaillants travailleurs de la santé et des services sociaux qui ont combattu inlassablement le coronavirus au péril de leur vie.

Illustrations Élisabeth Simard

1h00 | Le Québec n’est pas le champion des vaccins

Proportionnellement à sa population, le Québec est troisième sur 10 provinces en ce qui concerne le nombre de vaccins administrés.

Photo d'archives, Agence QMI

00h00 | Économie: les cicatrices de la pandémie toujours visibles dans certains secteurs

En février 2020, Québec baignait dans le plein emploi. Un an plus tard, les cicatrices de la pandémie sont toujours visibles dans certaines régions et dans certains secteurs, comme l’hébergement, la restauration, la culture et les loisirs.

Photo Francis Halin

00h00 | L’emploi... un an après le début de la pandémie: douze mois de montées et de piqués

Un couple des Laurentides formé d’une agente de bord et d’un pilote d’Air Transat ont passé la dernière année à alterner du travail à 35 000 pieds d’altitude et des emplois les deux pieds sur terre.

Courtoisie

00h00 | L’emploi... un an après le début de la pandémie: recommencer à zéro 23 ans plus tard

Quand Manuel Daunais et sa conjointe Julie Barrette ont perdu leur emploi chez le Groupe ATIS le mois dernier, ils n’ont eu besoin que de quelques jours pour se trouver autre chose.

Courtoisie

00h00 | Restauration: l’accès aux travailleurs étrangers se complique

Une nouvelle tuile vient de s’abattre sur le milieu de la restauration. Alors que le manque de main-d’œuvre empêche une majorité de restaurateurs de rouvrir leurs portes normalement, ils apprenaient en plus que le recours aux travailleurs étrangers deviendrait passablement plus compliqué dorénavant.

Stevens LeBlanc/JOURNAL DE QUEBE

00h00 | L’emploi... un an après le début de la pandémie: une travailleuse doublement touchée par la crise sanitaire

Une travailleuse avec un parcours en génie aérospatial qui s’est reconvertie dans l’événementiel n’arrive toujours pas à trouver un emploi dans ses cordes un an après le début de la pandémie.

Photo Francis Halin

00h00 | L’emploi... un an après le début de la pandémie: la hausse salariale chez Costco saluée par le ministre

Le ministre du Travail, Jean Boulet, a salué, vendredi, l’initiative de Costco Canada qui a augmenté le taux horaire de rémunération de tous ses travailleurs de 1 $ l’heure. Il estime qu’il faudra encore patienter « quelques années » au Québec avant d’avoir un salaire minimum à 15 $ l’heure.

AFP

