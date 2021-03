Jeu-questionnaire: À vous de jouer

Le Centre Bell (Centre Molson à l’époque) ouvrait ses portes le 16 mars 1996, où le Canadien affrontait les Rangers de New York. Dans une victoire de 4 à 2, qui a inscrit le premier but du Tricolore dans son nouvel amphithéâtre ?

c) 5 Cinq joueurs ont réussi l’exploit : Guy Lafleur (6 fois), Stéphane Richer (2 fois), Steve Shutt, Bernard Geoffrion et Pierre Larouche (une fois chacun).

Question #6

En inscrivant un 80e but le 19 mars 1991, Brett Hull devenait le troisième (après Gretzky et Lemieux) et dernier joueur à atteindre ce plateau en une saison dans la LNH. Lequel des joueurs suivants est passé le plus près d’atteindre ce chiffre par la suite ?